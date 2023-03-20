AB'nin Bağışçılar Konferansı Brüksel'de başladı.. 1 milyar euro yardım taahhüdü

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Belçika'nın başkenti Brüksel, bugün Avrupa Birliği Uluslararası Bağışçılar Konferansı’na ev sahipliği yapıyor.

Bankalar ve çeşitli ülkelerin katılacağı konferansla Türkiye ve Suriye'de depremin bölgelerinde kullanılmak üzere fon oluşturulması amaçlanıyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye’ye 1 milyar euro vereceklerini açıkladı. Von der Leyen bu paranın deprem sonrası yeniden inşa faaliyetlerine yardım etmek amacıyla verileceğini söyledi.

Brüksel’de konuşan von der Leyen “Milyonlarca kişi evsiz kaldı ve bir türlü bitmeyen kış koşullarında çadırlarda yaşıyorlar” dedi ve ekledi:

“Yeniden inşa için harekete geçmeliyiz. Evler, okullar ve hastaneler, deprem açısından en yüksek standartlarla yeniden inşa edilmeli. Su, kanalizasyon ve diğer kritik altyapılar da tamir edilmeli. Kamu hizmetlerinin ve şirketlerin yeniden işlemeye başlamak ve insanların para kazanabilmelerini sağlamak için sermayeye ihtiyacı var.”

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Von der Leyen, iç savaş başladığından beri diplomatik ilişkilerinin bulunmadığı Suriye’ye de 108 milyon euro vereceklerini söyledi.