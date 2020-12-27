AB'nin aşı seferberliği hız kesmeden sürüyor, birçok ülkede aşılama başladı

Almanya, ülkede geliştirilen 12.5 Milyon dozluk ilk aşı teslimatını AB üyesi ülkelere dağıtmaya başladı. Ayrıca İngiltere, İsviçre ve Sırbistan gibi AB üyesi olmayan ülkeler de aşılama çalışmalarına başladı.

ALMANYA

İlk etapta 150.000 doz aşı teslim edildi, yetkililer ilk aşılamaya yaşlı bakımevlerinden başlayacak. Ocak ayının sonuna kadar 2 milyondan fazla kişinin aşılanması hedefleniyor.

İTALYA

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri için belirlenen 27 Aralık Aşı Günü (V-Day) çerçevesinde İtalya'da ilk Kovid-19 aşıları yapıldı.

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip korona virüs aşısına onay vermesinin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde aşılamalar başladı.



İtalya'da ilk 3 doz aşı, sabah saatlerinde Roma'daki Lazzaro Spallanzi Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nde 29 yaşındaki huzurevi hemşiresi Claudia Alivernini, Doktor Maria Rosaria Capobianchi ve sağlık personeli Omar Altobelli'ye yapıldı

İSPANYA

İspanya yüksek risk taşıyan kişi gruplarından başlayarak aşıyı uygulamaya başladı. İlk aşı 96 yaşındaki bir kadına yapıldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Pfizer-BioNTech firmasıyla yaptığı anlaşma gereği İspanya'nın payına düşen Kovid-19 aşısının ilk bölümünün dün ülkeye ulaşmasının ardından aşılar yapılmaya başlandı.

Başkent Madrid yakınlarındaki Guadalajara kentindeki bir bakımevinde kalan 96 yaşındaki Araceli Rosario Hidalgo yerel saatte 09.00'da (TSİ 11.00) resmi olarak İspanya'da ilk Kovid-19 aşısı yapılan kişi oldu.

FRANSA

İspanya ve İtalya'nın ardından Fransa da aşılama çalışmalarına başladı. Ülkeye dün 19 bin 500 doz Pfizer-BioNTech aşısının ulaşmasının ardından Paris yakınlarındaki Sevran semtinde bulunan Rene-Muret Hastanesi'nde 78 yaşındaki bir kadına ve 65 yaşındaki doktora ilk Kovid-19 aşısı yapıldı.

Bugün Sevran'da ve ülkenin Dijon kentinde yaklaşık 20 kişiye aşı uygulanacak. Gelecek hafta Paris, Lyon, Lille ve Tours kentlerinde 23 hastanede yaşlılar ve sağlık çalışanları aşılanacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşının Kovid-19'a karşı "yeni silah" olduğunu belirtti.

Fransa ve Avrupa'da aşılamanın bugün başladığını ifade eden Macron, huzurevlerinde bulunan yaşlılara ve sağlık çalışanlarına öncelik verildiğini kaydetti.

POLONYA

Polonya'da ise Varşova hastanesi merkez kliniğinde çalışan 5 sağlık çalışanı ülkede ilk aşılananlar oldu. Hastanenin 250-300 civarındaki çalışanının tamamı aşılandıktan sonra diğer sağlık görevlilerinin de aşılanacağı belirtildi.

HOLLANDA

Ülkeye, 10.000 Pfizer / BioNtech aşının ilk partisi geldi. Hollanda’da aşılama işlemi 8 Ocak’ta başlayacak. İlk aşılanacak kişiler evde bakım hemşireleri ve yaşlılar olacak.



BELÇİKA VE LÜKSEMBURG



Aşıların 28 Aralık'ta başlaması bekleniyor.

İSVEÇ, DANİMARKA, İZLANDA VE NORVEÇ

İsveç ve Norveç'in her biri ilk parti olarak 10.000 doz teslim aldı. İsveç ve Norveç’te ilk aşılanacak olanlar hemşireler olacak. Danimarka’da ise huzurevlerinde kalan yaşlıların ve yüksek risk taşıyan sağlık personelinin aşılanmasına öncelik verilecek. İzlanda ise 30-31 Aralık’ta 10.000 doz aşı teslim alacak.

PORTEKİZ

31 Aralık’a kadar yaklaşık 80.000 doz aşının teslim edilmesi planlanıyor. İlk aşıların Lizbon ve Porto’daki sağlık çalışanlarına yapılması kararlaştırıldı.

MACARİSTAN

Macaristan cumartesi günü sağlık çalışanlarını aşılamaya başladı, Avrupa'daki çoğu diğer ülkeden bir gün önce. Pazar günü, devlet haber ajansı MTI, 4.875 kişinin aşılandığını açıkladı.

AVUSTURYA

Avusturya da aşılama çalışmalarına başladı. Ülkede ilk aşılananlar 80 yaşındaki bir erkek ve 82 yaşındaki bir kadın oldu.

BULGARİSTAN

Bulgaristan’da aşılar birkaç noktada aynı anda başladı. Başkent Sofya ve Plovdiv’deki hastanelerde sağlık çalışanları ve yaşlılar aşılanıyor. Şu ana kadar 10.000 doz aşı teslim alındı.



YUNANİSTAN VE KIBRIS RUM KESİMİ



Yunanistan'ın başkenti Atina'daki 5 hastanede ilk aşılar yapıldı. Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Başbakan Kiryakos Miçotakis, Meclis Başkanı Kostas Tasulas ile bir Kovid-19 yoğun bakım sağlık çalışanı ve huzurevinde yaşayan bir yaşlıya aşılar uygulandı.



İlk teslimatın 9 bin 750 doz ile sınırlı kaldığı Yunanistan'da aşıların ilk etapta 4 bin 870 kişiye yapılacağı kaydedildi. Kıbrıs Rum kesiminde "Pfizer/BioNTech" Kovid-19 aşılarının yapılmasına bu sabah başlandı. Rum basınında yer alan habere göre, ilk aşı Limasol'daki "Panayia" huzurevinde doktor Anastasios Tsiftsis oldu. Limasol'daki diğer huzurevlerinde de gün içerisinde aşılar yapılacak. Kovid-19 aşılarının yaygın kullanımına başlandığı Avrupa'da Fransa, Avusturya, İtalya, İspanya ve İsveç'te ilk aşılar yapılmıştı. Belçika'da ilk aşılar yarın, Hollanda'da ise 8 Ocak'ta uygulanacak.



HIRVATİSTAN

Hırvatistan’da ilk aşı olanlar huzurevi sakinleri oldu. Pazar günü saat TSİ 15:00 itibarıyla huzurevlerinde kalan yaklaşık 2.000 kişinin aşılandığı bildirildi.



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