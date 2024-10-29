Ablukada 24’üncü gün... Kuzey Gazze’de açlık ölümleri: İsrail haftalardır gıda girişine izin vermiyor

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İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyine uyguladığı sıkı abluka ve yoğun saldırıların 24’üncü günü geride kaldı. Bir yıldır süren savaşta ağır yıkıma uğramış bölgede yine hastaneler vuruldu; sağlık çalışanları gözaltına alındı. Barınaklar boşaltıldı ve yıkıldı. İlkyardım ekiplerinin enkaz altından insanları kurtarması engellendi. Saldırılarda çoğu kadın ve çocuk, en az bin Filistinli öldü. Yaklaşık 50 bin kişi yerinden oldu. Yardım kuruluşları “Kuzey Gazze’nin tüm nüfusu ölüm riski altında” uyarısında bulundu.

AÇLIĞI SİLAH YAPTILAR

5 Ekim’de başlayan abluka ve operasyonlar, İsrail hükümetinin bölgede “Generaller Planı” adı verilen ve tam kuşatmayla Gazzelileri “teslim olmak ya da açlıktan ölmek” seçeneklerine zorlayan etnik temizlik planını uyguladığı endişesine yol açmıştı. Başbakan Binyamin Netanyahu, söz konusu planın uygulandığını kabul etmese de haftalardır bölgeye gıda ve insani yardım girmiyor. İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Oxfam’dan yetkililer, El Cezire televizyonuna “bölgede açlık kaynaklı ölümlerin başladığını” söyledi. Oxfam’ın Gazze’deki yetkililerinden Mahmud el-Sakka, haftalardır gıda dahil hiçbir yardım malzemesinin insanlara ulaştırılamadığını belirtti. Özellikle sivillerin temel tıbbi bakıma, yiyeceğe veya barınağa erişimlerinin kalmadığı üç kent; Cibaliye, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun’daki insani kriz felaket seviyesine çıktı.

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‘İNSANLIĞIMIZI KAYBETTİK’

İsrail güçlerinin taktiksel çekilme sebebiyle saldırılarına kısa süre ara vermesiyle evlerine dönen az sayıda Gazzeli, büyük yıkımla karşılaştı. Bölge sakinleri, ordunun yolları, sokakları kazdığını ve özellikle Cibaliye Mülteci Kampı’nda başta su ve kanalizasyon olmak üzere altyapının büyük bir kısmının tahrip ettiğini söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Kuzey Gazze’deki korkunç ölüm, yaralanma ve yıkım seviyeleri karşısında şok olduğunu” belirten bir açıklama yayınladı. İspanya basınına konuşan Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise “Ortadoğu’da yaşananlar insanlığımızı kaybettiğimizi gösteriyor. BM’nin de işaret ettiği gibi İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en şiddetli ve en ciddi insanlık krizi yaşanıyor” diyerek zorlayıcı önlemler uygulanması çağrısında bulundu.

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Gazzeliler bir yandan İsrail’in bombaları öte yandan açlık ve susuzlukla baş etmeye çalışıyor.

İSRAİL ATEŞKES ÖNERİSİNİ REDDETTİ

ABD ve İsrail istihbarat teşkilatı yetkililerinin Gazze’de ateşkes görüşmelerini yeniden başlatma amacıyla Katar’a gittiği sırada, Kahire’den yeni bir adım geldi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, dört İsrailli esirin, İsrail hapishanelerinde tutulan çok sayıda Filistinliyle takas edilmesini öngören iki günlük bir ateşkes teklifi sunduklarını söyledi. Sisi, girişimin kalıcı ateşkes için bir ön adım olduğunu söyledi. İsrail medyası öneriye Başbakanı Netanyahu’nun karşı çıktığını bildirdi. Hamas’ın üst düzey isimlerinden Hüsam Badran, “Taleplerimiz belli. Netanyahu’nun daha önce anlaşılanlara bağlı kalması halinde ateşkese varılabilir” dedi.

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KNESSET UNRWA’YI KAPATACAK

BATILI müttefikleri dahil dünyadan gelen uyarılara ve tepkilere rağmen Birleşmiş Milletler’in Filistin (UNRWA) ajansını kapatmaya kararlı olan İsrail’de parlamento (Knesset), kurumun İsrail’deki tüm faaliyetlerini 90 gün içinde sonlandırmasını öngören tasarıyı oyladı. Knesset’te oylanan tasarı, 10’a karşı 92 oyla onaylandı. Yasa, herhangi bir hükümet temsilcisinin UNRWA ile etkileşim kurmasını yasaklayacak, İsrail İçişleri Bakanlığı’nın UNRWA personeline giriş vizesi vermesini engelleyecek. İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde 231 UNRWA çalışanını öldürmüştü.