AB’li bakandan Atina’ya: Haritaya bakın

‘HEDEF YAPTIRIM DEĞİL’

Silva, “AB, Türkiye’ye güvenmeli mi” sorusuna “Her senaryo için hazırlıklıyız. Türkiye’den gelen olumlu mesajlara tereddütle yaklaşmakla birlikte, bunları reddetmiyoruz. Hedefimiz, Türkiye’ye yaptırımlar uygulamak değil” yanıtını verdi. Silva ayrıca AB ve Türkiye’nin mülteciler konusundaki anlaşmasının tekrar görüşülmesi gerektiğini söyledi.