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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
Haber Giriş: 08.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

AB’li bakandan Atina’ya: Haritaya bakın

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
AB’li bakandan Atina’ya: Haritaya bakın
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AB Dönem Başkanı Portekiz’in Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Yunanlara Doğu Akdeniz’deki talepleri konusunda, ‘haritaya bakmalarını’ tavsiye etti. Silva, Yunan ‘To Vima’ gazetesindeki demecinde, “Her ülkenin karasularını 12 mile genişletme hakkına sahip olduğunu biliyoruz. Ancak haritaya bakarsanız, eğer diplomatik yolla halledilemezse , bir mahkemeye intikal ettirilebilecek karmaşık meseleler bulunduğu da ortadadır” dedi.

‘HEDEF YAPTIRIM DEĞİL’

Silva, “AB, Türkiye’ye güvenmeli mi” sorusuna “Her senaryo için hazırlıklıyız. Türkiye’den gelen olumlu mesajlara tereddütle yaklaşmakla birlikte, bunları reddetmiyoruz. Hedefimiz, Türkiye’ye yaptırımlar uygulamak değil” yanıtını verdi. Silva ayrıca AB ve Türkiye’nin mülteciler konusundaki anlaşmasının tekrar görüşülmesi gerektiğini söyledi.

 

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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