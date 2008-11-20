Abhaz güçlerle Gürcü polisi arasında çatışma

Gürcü haber
ajansları, Gürcistan'ın Abhazya sınırındaki Ganmuhuri köyünde bulunan kontrol noktasına, Gali bölgesindeki Piçori köyünden ateş açılması sonucu Gürcü polisi ve Abhaz güçleri arasında çatışma çıktığını duyurdu.
Abhazya'nın Gali bölgesi yetkilisi Raul Kişmariya yaptığı açıklamada, çatışmanın Gürcü polisinin Abhazya sınırını geçmesi üzerine çıktığını belirterek, “Çatışma sonunda, Gürcü polisi, girdiği Abhaz topraklarından çıkartıldı” dedi.
Bölgede görev yapan AB gözlemcilerinin, incelemelerde bulunmak üzere olay yerine gittiği bildirildi. Çatışmada, ölü ve yaralı olup olmadığının bilinmediği ifade edildi. Öte yandan, diğer ayrılıkçı bölge Güney Osetya'da, Oset savcılık ekibinin silahlı saldırıya uğradığı kaydedildi.
Güney Osetya'nın basın ve enformasyon komitesinden yapılan açıklamada, bir cinayeti araştırmak üzere sınırda bulunan Kusuisi köyüne giden savcılık ekibini taşıyan araca Gürcü köyü Mereti'den ateş açıldığı bildirildi.
Bölgede bulunan bir görgü tanığı ise, silahlı Oset güçlerinin Ksuisi köyüne girdiğini ve Gürcü polisinin uyarı ateşi açması üzerine taraflar arasında çatışma çıktığını söyledi. Savcılık ekibini taşıyan araçta bulunan bir kişinin ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.