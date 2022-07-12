Abe suikastıyla gündeme gelmişti! 5 maddede Japonya'yı karıştıran o tarikat

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Bir süredir işsiz olan ve tek başına yaşayan 41 yaşındaki saldırgan Tetsuya Yamagami, annesinin kiliseye yaptığı bağışlar yüzünden ailesinin dağıldığını, eski Başbakan Şinzo Abe’yi grubu desteklediğini düşündüğü için öldürdüğünü söyledi. Hedefteki tarikat, Yamagami’nin annesinin bağışçı olduğunu kabul ederken, ne kadar para aktardığına dair bilgi vermedi. Açıklamada “Bağış miktarı kişiye bağlı, zorlama yok” denildi. Kilisenin Japonya şubesi başkanı Tomihiro Tanaka, Abe ve saldırganın üye olmadığını, belki saldırganın geçmişte annesiyle etkinliklere katılmış olabileceğini söyledi. 1998’de kiliseye katılan anne 2002’de iflas etmiş. Ancak pandeminin başında kilise etkinliklerine yeniden katılmaya ve bağış yapmaya başlamış. İşte 5 maddede Moon tarikatı.

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NASIL DOĞDU

İsa peygamberi gördüğünü söyleyen, Tokyo’da mühendislik eğitimi alan Sun Myung Moon’un kurduğu kilise hızlı şekilde Japonya ve ABD’de örgütlendi. Moon 1970’lerin başında, ilerleyen yıllarda vergi kaçırmaktan 11 ay hapis yatacağı ABD’ye taşındı.

KAÇ ÜYESİ VAR

Üyeleri “Moonies” olarak adlandırılan tarikat, Moon’un 2012’deki ölümünden beri eşi Hak Ja Han tarafından yönetiliyor. Kilisenin takipçi sayısı 2012’den beri azalsa da halen 3 milyon civarında olduğu belirtiliyor.

HEDEFLERİ NE

Ortaya çıkışı Kore savaşının hemen sonrasına rastlayan kilise ilk başta anti-komünist duruşuyla taraftar topladı. Ancak medya ilgisini binlerce çiftin katılımıyla stadyumlarda gerçekleştirilen toplu nikâh törenleriyle kazandı. Kilise için evlilik oldukça önemli. Farklı milletlerden üyeler görücü usulüyle evlendirilerek “çokkültürlü bir dünya” yaratılması amaçlanıyor. Üyelerin cemaat dışından evlenmesi yasak, boşanmalar çok nadir.

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NEDEN TARTIŞMALI

Moon, bir dini cemaatten çok şirket işletmekle eleştiriliyor. Kilisenin ABD ve Güney Kore başta olmak üzere pek çok ülkede medyadan eğitime yatırımları var. Bağışların şeffaf şekilde denetlenmediği de en sık dile getirilen itirazlardan.

ABE İLE İLGİSİ NE

Abe, Japon dini Şinto mensubu olsa da Birleşme Kilisesi’nin birkaç etkinliğine katılmıştı. Abe’nin başbakan olan büyükbabası Nobusuke Kishi, tarikat Japonya’ya ilk geldiğinde Tokyo’da bir merkez inşa etmeleri için kendi arazisini vermiş, grubun etkinliklerine katılmış. Şinzo Abe, 2006’da bir grup Japon avukat tarafından cemaate para kaptıran mağdurlar olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.

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Bu arada Şinzo Abe suikastını işleyen Tetsuya Yamagami’nin olaydan bir gün önce Birleşme Kilisesi’ne ait bir araziye giderek atış talimi yaptığı ortaya çıktı.

ABE’NİN HAYALİ GERÇEK OLABİLİR

Şinzo Abe’nin iktidarı boyunca hayalini kurduğu anayasa değişikliği artık mümkün olabilir. Önceki günkü seçimlerde Abe’nin partisi Liberal Demokratlar (LDP) ile anayasa değişikliği taraftarı diğer partiler, meclisin her iki kanadında da gerekli çoğunluğa erişti. Dünkü zafer konuşmasında Başbakan Fumio Kishida, İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD tarafından yazılan pasifist anayasayı değiştirmek için en kısa sürede konuyu parlamentonun gündemine getireceklerini söyledi. Japon anayasasının 9’uncu maddesi, klasik manada ordu sahibi olmayı engelliyor, bunun yerine bir “öz savunma kuvveti” öngörüyor. Anayasa değişikliği ile Japonya, Çin tehdidinin arttığı bir ortamda savaşçı bir orduya sahip olmak istiyor. Ancak gözlemciler, halkın önceliğinin anayasa değişikliği değil, ekonomik kriz olduğuna işaret ediyor.