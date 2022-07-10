Abe suikastında tarikat iddiası

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Saldırgan ifadesinde, “ailesinin dağılmasına yol açan dini bir örgütle olan bağlantısı nedeniyle” Şinzo Abe’ye kin güttüğünü anlattı.

ANNESİ PARA KAPTIRMIŞ

Yamagami’nin ailesinin, annesinin organizasyona yaptığı bağışlar yüzünden sıkıntı çektiği iddia edildi. Yamagami’nin başlangıçta grubun liderini hedef almayı planladığı ancak daha sonra Abe’ye odaklandığı da belirtildi. 2002-2005 yılları arasında Japon donanmasında görev alan, geçen mayısta ise bir buçuk yıldır çalıştığı fabrikadaki işini bırakan Yamagami’nin saldırı noktasından yaklaşık üç km ötedeki tek odalı dairesinde yapılan incelemede, başka ev yapımı silahlar da bulundu. Saldırıda kullanılan silahın, havai fişeklerde de kullanılan barut ile ateşlendiği belirlendi.

CENAZESİ TOKYO’YA GETİRİLDİ

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Polis, olayda güvenlik zaafiyeti olup olmadığına dair iç soruşturma başlatırken, eski Başbakan Abe’nin cenazesi, dün başkent Tokyo’daki aile evine getirildi. Cenaze töreni pazartesi günü, az sayıda katılımcıyla gerçekleştirilecek. 12 Haziran’da da bir anma etkinliği yapılacak. Bu arada suikasta rağmen parlamento seçimlerinin planlandığı gibi bugün yapılacağı aktarıldı.