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ABD'yi vuran hortum felaketinde korkunç detay: Yıkılan evleri böyle yağmaladılar!

#ABD#Hortum Felaketi#Yağma
ABDyi vuran hortum felaketinde korkunç detay: Yıkılan evleri böyle yağmaladılar

Başta Kentucky olmak üzere çok sayıda ABD eyaletini vuran ve can kayıplarıyla birlikte büyük maddi hasara da neden olan hortum ve kasırgayla ilgili ortaya çıkan her yeni detay felaketin ardındaki korkunçluğu gözler önüne seriyor. Felaketten günler sonra kurbanlar hâlâ yaralarını sarmaya çalışırken yakalanan yağmacılar adeta infiale sebep oldu.

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Geçtiğimiz günlerde ABD'yi vuran hortum ve kasırga felaketi gündemden düşmek bilmiyor. 10 ve 11 Aralık'ta devam eden ve sadece Kentucky'de 78, diğer eyaletlerle birlikte ise toplamda 92 ölüme yol açan son yılların en kuvvetli hortumu ülkenin güneydoğusunu adeta yıkıp geçti.

Ülke felaketin yaralarını sarmaya çalışırken yaşanan yağma ise adeta infial yarattı. ABD basını olayı duyururken 'Kalpsiz hırsızlar!' manşetini attı. Eski suçlardan sabıkası da bulunan 5 kişi hortumda yıkılan evleri yağmalarken yakalandı ve jet hızıyla tutuklandı.

ABDyi vuran hortum felaketinde korkunç detay: Yıkılan evleri böyle yağmaladılar

5 kişilik yağmacı grubun kasırgadan en çok zarar gören mahallelerden birine gittikleri, bu yeri özellikle seçtikleri ve orada buldukları kimi ölmüş, kimiyse felaketten canını zor kurtarmış insanların evlerini yağmaladıkları açıklandı.

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Şerif Jon Hayden'ın yaptığı açıklamaya göre hırsızlar çaldıkları eşyalarla birlikte bölgeden kaçmaya çalışırken yakalandı. Yağmacıların hortumdan zarar gören ve çekici bekleyen çalışır durumdaki otomobillerle kaçmaya çalıştıkları belirlendi.

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ABDyi vuran hortum felaketinde korkunç detay: Yıkılan evleri böyle yağmaladılar

Bu araç sahiplerinin de bazılarının yaşanan felakette öldüğü, bazılarınınsa halen yaralı halde hastanede olduğu belirlendi.

Polise yakalanan yağmacılar yağmaladıkları evlerin sahiplerinden izin aldıklarını söyleseler de polis ev sahipleriyle bağlantıya geçerek bunun bir yalan olduğunu ortaya çıkardı.

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Kaitlyn Moore (29), Linda Morris (52), Kevin Stowe (55), Ronnie White (57) ve Lynne Bailey (56) üzerlerinde çalıntı mal taşımak, araç hırsızlığı gibi suçlamalarla karşılaşırken yağmacıların bazılarının üzerinde uyuşturucu bulundu. Kevin Stowe kurbanların evinden 120 bin dolardan fazla para çalmıştı.

ABDyi vuran hortum felaketinde korkunç detay: Yıkılan evleri böyle yağmaladılar

Kışlık çizmelerden bakır kablolara kadar birçok farklı eşyayı, parayı ve aracı çalan yağmacılar hem hırsızlık hem mala zarar verme hem de uyuşturucu taşım suçlarından yargılanacak.

Üstelik bu yaşanan ilk vaka da değil. Geçtiğimiz hafta sonu Michigan'da da dört erkeğin hortumda zarar gören araçları çalmaya çalışırken yakalandıkları açıklandı.

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