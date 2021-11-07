ABD'yi şaşkına çeviren olay! İtfaiyeciler böyle kurtardı...

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ABD'nin New York şehrindeki birçok oyunun sergilendiği şehir tiyatrosu binası inanılmaz anlara sahne oldu.

Tiyatro görevlilerinin duydukları sesler üzerine çağırdıkları itfaiyeciler duvarların arasına sıkışmış bir adam olduğunu anladılar. 48 saat boyunca bu daracık yerde sıkışıp kalan ve kurtarıldığında çırılçıplak olduğu görülen adam bir anda ülke basınında manşetlere taşındı.

Bulunduğu bölgenin sembollerinden olan tiyatro binasından sabah 7.30 sıralarında bir telefon alan itfaiye yetkilileri neyle karşılaşacaklarından habersizdi. Tiyatro çalışanları görevlilere duvarların yumruklandığını ve içeriden bağırışlar geldiğini söyledi.

Seslerin geldiği duvarı aletleriyle kıran itfaiyeciler gördükleri manzara karşısında şoke oldular. 39 yaşında çırılçıplak bir adamı karşılarında gören yetkililer duvar boşluğunu yıkıp açarak adamı bulunduğu küçücük boşluktan zorlukla çıkardılar.

İtfaiye şefi John Kane basına, adı açıklanmayan adamın tiyatro binasına gizlice girdiğini, sonrasında erkekler tuvaletinde saklanırken duvar boşluğundan düştüğünü aktardı. burada sıkışıp kalan adam 48 saat boyunca çaresizce kurtarılmayı bekledi.

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Muayene için hastaneye götürülen adamın ciddi şekilde yaralanmadığı ancak iki gün boyunca susuz kaldığı için bitkin durumda olduğu açıklandı.

Kurtarma ekibi önce duvarda küçük bir delik açıp içine fiber-optik bir kamera yolladı. Adamın yerini bu şekilde tespit eden ekipler daha sonra duvarı ve altındaki birkaç kaç kiremit ve betonu kırarak adamı dışarı çıkarmayı başardı.

Tiyatronun yöneticisi Mike Intaglietta, adamın olaydan birkaç gün önce tiyatronun civarında dolaşırken görüldüğünü, tiyatro binasına ısınabilmek ya da tuvaleti kullanabilmek için gizlice girmiş olabileceğini aktardı. Adamın izini kaybeden yetkililer onun duvarın içinde mahsur kaldığını bilmedikleri için çevreden ayrıldığını düşünüyordu.

BBC'de yer alan habere göre polis adamın zihinsel bir hastalığı olduğunu ve kendisine suçlama yöneltilmeyeceğini açıkladı.