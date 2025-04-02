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ABD'yi şaşırtan iddia! Trump ve Musk ortaklığı bitiyor mu?

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#Trump#Elon Musk#Politico
ABDyi şaşırtan iddia Trump ve Musk ortaklığı bitiyor mu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 19:29

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın çevresine, kıdemli danışmanı olarak hükümet harcamaları konusunda etkin rol oynayan Elon Musk'ın gelecek haftalarda görevinden ayrılacağını söylediği iddia edildi.

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Amerikan Politico dergisinin konuyla ilgili bilgi sahibi ve adı açıklanmayan üç üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Musk'ın hükümetteki görevi yakında sona erebilir.

Habere göre, kişisel olarak Musk'ın performansından memnun olan ABD Başkanı Trump, yeniden kendi işlerinin başına dönmesinin zamanının geldiği konusunda Musk ile mutabık kaldı.

Trump, bazı kabine üyeleri dahil yakın çevresine, kıdemli danışmanı ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumlusu milyarder iş insanı Musk'ın gelecek haftalarda görevinden ayrılacağını söyledi.

Yetkililerden biri, Musk'ın danışman olarak gayriresmi bir rol üstlenmeye ve Beyaz Saray'ın çevresinde ara sıra görünen bir yüz olmaya devam edeceğini kaydetti. Bir diğer yetkili ise Musk'ın, Trump'ın yakın çevresinde olmaya devam edeceğini dile getirdi.

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Aynı yetkili, halen "özel hükümet çalışanı" olarak 130 günlük geçici bir statüde çalışan Musk'ın, haziran başında sona erecek bu sürenin sonunda görevinden ayrılmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

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#Trump#Elon Musk#Politico

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