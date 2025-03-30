'Signalgate'de yeni gelişme! Trump Waltz'ı kovabilir

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ABD merkezli The Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg, 11 Mart’ta Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz tarafından yanlışlıkla Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu bir mesajlaşma zincirine dahil edildiğini kaleme almıştı. Goldberg, konuşmalarda ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Yemen'deki Husilere yönelik düzenlenecek saldırılara ilişkin detayları aktardığını söyledi. Bu mesaj ağına dahil edilmesinin ardından Goldberg'ün, “Trump yönetimi yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi” başlığıyla kaleme aldığı yazı, Washington'da deprem etkisi yarattı ve bu olay artık "Signalgate skandalı" olarak adlandırılıyor.

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The Atlantic dergisinin genel yayın yönetmeni Jeffrey Goldberg'in paylaştığı konuşma görüntüsü

Çok önemli savaş planlarının konuşulduğu toplantının ifşa olmasının ardından ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, "Tüm sorumluluğu ben alıyorum. Grubu ben kurdum" demiş Trump ise onu savunmuştu.

Gözden Kaçmasın Trump ısrarla reddetmişti, Atlantik dergisi sohbet grubunda yanlışlıkla paylaşılan ABD saldırı planını yayınladı Haberi görüntüle

BAŞTA WALTZ'U SAVUNDU

ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan olayların ardından Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ı savundu. Güvenlik ihlali hakkında ilk açıklamasını yapan Trump, "Mike Waltz önemli bir ders aldı. O iyi bir adam" dedi. Trump, Goldberg'in mesajlaşma uygulamasındaki sohbete dahil olmasının askeri operasyon üzerinde "hiçbir etkisi olmadığını" söyledi.

The Atlantic dergisinin genel yayın yönetmeni Jeffrey Goldberg'in paylaştığı grup üyeleri listesi

KAMERALAR ÖNÜNDE SAVUNDU AMA GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Olayların ardından Trump, yaşananları değerlendirmek üzere Başkan Yardımcısı JD Vance, özel kalem müdürü Susie Wiles ve üst düzey personel yetkilisi Sergio Gor ile özel toplantı gerçekleştirdi. Politico'da yer alan bilgilere göre, gerçekleştirilen özel toplantıda Başkan Yardımcısı JD Vance ve üst düzey danışmanları, Trump'ın Waltz'ı görevden almasını önerdi. Şuan kulislerde Waltz'un her an görevinden alınabileceğinin konuşulduğu belirtildi.

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HERKESE AYNI SORUYU SORUYOR: ONU KOVMALI MIYIM?

New York Times'ta yer alan habere göre ise Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un kaderini hala belirleyemedi. Skandala ilişkin tartışmalar devam ederken Trump, danışmanlarına Waltz ile ilgili sizce onu "Kovmalı mıyım?" diye soruyor. Trump'ın, yaşanan skandalı konuşmak için Waltz'ı ayrıca Beyaz Saray'a çağırdığı da iddia edildi.

Ancak Trump için esas sorunun savaş planlarının sızdırılması olmadığı, Trump için esas sorunun nefret ettiği isimlerden olan gazeteci Goldberg'in numarasının Waltz'un telefonunda kayıtlı olması olduğu ifade ediliyor.