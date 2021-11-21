ABD'yi sarsan skandal: Milyarder iş insanının 5 bin kişilik haremi ortaya çıktı!

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57 yaşındaki evli ve iki çocuk babası iş insanı Michael Goguen'a yöneltilen suçlamalar ve hakkında açılan dava ABD basınına yansıyınca adeta şok etkisi yarattı. Goguen’in binlerce kadının yer aldığı bir liste hazırlayarak cinsel ilişkiye girdiği 5 bin kişinin bütün bilgilerini bir Excel dosyasında sakladığı iddia edildi. Goguen hakkındaki akılalmaz iddialar bunula da sınırlı değil...

Goguen aleyhine şubat ayında açılan davada, iş insanının dört eski çalışanının 800 milyon dolarlık maddi ve manevi tazminat talep ettikleri ortaya çıktı.

ABD'nin teknoloji üssü Slikon Vadisi'nde Sequoia Capital adındaki şirketten 2016 yılında benzer iddialar yüzünden kovulduğu, daha sonra kendi şirketini kurarak birçok teknoloji deviyle ortak iş yaptığı belirtilen Goguen'in kendisine sayısız kadından oluşan bir 'harem' kurduğu, cinsel birliktelik yaşamak için birçok 'güvenli ev' tuttuğu ve hali hazırda yaşadığı Montana'da sahip olduğu barın bodrum katında kendine özel bir seks odası olduğu açıklandı.

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Dava detayları Michael Goguen'in Harvey Weinstein ve Jeffrey Epstein gibi kadınları tuzağına düşüren bir 'avcı' olduğunu ortaya koyuyor. Davayı açan kişilerin Goguen’in eski çalışanları olduğu açıklanırken bu kişilerin Goguen’in haremini yönetmesine yardımcı olmaya zorlandıkları ve itiraz ettiklerinde tahdit edildikleri iddia ediliyor.

Goguen'le ilgili ilk iddialar 2016 yılında eski sevgilisi olan dansçı Amber Baptiste tarafından ortaya atılmıştı. Baptiste, Goguen tarafından cinsel ilişkiye zorlandığını, uygunsuz teklifler aldığını ve cinsel şiddete uğradığını açıklamıştı.

135 sayfalık güncel dava dosyasında Goguen'i suçlayan çalışanları iş insanın kendileri 'pis işlerini' yapmak için kullandığı, Goguen'in reşit olmayan genç kızlarla cinsel birliktelik yaşamak için onlara 1200 dolar para ödediğini, Goguen'in aralarında evli kadınlar, seks işçileri, striptizciler olan sayısız kişiden oluşan bir haremi olduğu ve şu anda dördüncü eşiyle evli olan iş insanının 5 bin kadından oluşan bir 'listesi' olduğunu belirtiyor. Çalışanları iş insanının bu kirli ilişkileri ağının ortaya çıkmaması ve cezasız kalması için resmi görevlilere rüşvet vermek ve kendilerini de bizzat tehdit etmekle suçluyor.

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Michael Goguen'in çalışanlarını ve 5 bin kişilik listedeki kadınları susturmak için bazılarıyla gizlilik anlaşması imzaladığı ve sus payı verdiği belirtiliyor. Apple, Cisco, Google, YouTube gibi şirketlerle iş ortaklığı bulunan iş insanının 5 milyar dolarlık bir serveti olduğu bildirildi.