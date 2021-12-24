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ABD'yi sarsan olay! Polis 14 yaşındaki kızı öldürdü

#ABD#Polis#Kaliforniya
ABDyi sarsan olay Polis 14 yaşındaki kızı öldürdü

ABD’nin Kaliforniya kentinde bir giyim mağazasında bulunan kadının saldırıya uğradığı ihbarının ardından olay yerine gelen polis, saldırganı yakalamaya çalıştığı sırada yanlışlıkla 14 yaşında bir kız çocuğuna ateş ederek, ölümüne neden oldu.

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Kaliforniya’da bir giyim mağazasında dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, mağaza içinde bulunan bir kadın tanımadığı bir adam tarafından saldırıya uğradı. Olay yerine polisin gelmesiyle saldırıya uğrayan kadın yaralı olarak kurtarılırken, polis saldırgana ateş etmek istediği sırada soyunma odasında olan 14 yaşındaki kızı vurdu. Soyunma odasının duvarı delinerek kıza isabet eden kurşun sonucu küçük kız hayatını kaybetti.

Los Angeles Polisi Yüzbaşı Stacy Spell olaydan sonra düzenlediği basın toplantısında, polislerin kadının saldırıya uğradığı için orada olduğunu ve saldırganın kadını öldürmesini engellemek için ateş açtıklarını söyledi. Spell, saldırganın da polis memurları tarafından vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini açıkladı. Los Angeles Polis Yardımcısı Dominic Choi ise 14 yaşındaki kızın soyunma kabinin içinde olduğunu ve polisin ateş ettiği sırada kurşunun soyunma kabinini delerek kıza isabet ettiğini söyledi.

Benzer bir olay 21 Temmuz 2018’de de yaşanmıştı. Pazar yerinde çıkan bir çatışmada Los Angeles polisi tarafından, yine saldırgan yerine bir kadın vurulmuş ve vurulan kadın hayatını kaybetmişti.

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