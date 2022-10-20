ABD'yi sarsan 'korku evi'... Öz çocuklarını kelepçeleyip günlerce eve kapattı

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ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan bir olay ülkenin gündemine bomba gibi düştü. Yerel medyanın 'korku evi' başlığı ile duyurduğu haber bugün hem ABD hem de dünya basınında geniş yer aldı.



ACİL ALARM VERİLDİ



Yetkililer annesi ve annesinin erkek arkadaşı tarafından Houston'daki evlerine kelepçelendiğini iddia eden ikiz kardeşlerin kaçıp polise gitmesi üzerine Amber Alert (Amerika Acil Uyarı Sistemi) verildiğini duyurdu.



ANNESİ VE ANNESİNİN SEVGİLİSİ TUVALETE KİLİTLEMİŞ



Polis raporlarına göre, 16 yaşındaki ikiz kardeşler kilitlendikleri evden kaçmayı başarıp bir komşularının evine sığındı. Komşularının da yardımı ile polise giden talihsiz gençler 40 yaşındaki anneleri Zaikiya Duncan ve onun 27 yaşındaki sevgilisi Jova Terrell'ın kendilerini evin tuvaletine kelepçelediklerini söyledi.



ABD medyası 'korku evi' olarak duyurdukları olayı dakika dakika takip etti.

Gözaltına alınan anne ve sevgilisi

Polis, ikizlerin yanı sıra yaşları 7 ile 14 arasında değişen diğer beş çocuğu ile birlikte kaçan Duncan ve sevgilisi için harekete geçti. Takibe alınan çiftin Louisiana'da gözaltına alındığı öğrenildi.Polisin verdiği bilgilere göre çift gözaltına alındığı sırada yanlarında sadece bir çocukları vardı. Diğer dört çocuk Baton Rouge yakınlarındaki bir akrabalarının evinde bulundu.7 kardeşin hepsinin şu anda güvende olduğu ve sosyal hizmetler korumasına alındığı öğrenildi.Polis yerel medyaya yaptığı açıklamada evden kaçan çocukların ikisinin de yetersiz beslendiğini, kollarında kelepçelerden kaynaklanan yara ileri olduğunu belirtti. Çocuklar kendi izinleri olmadan günlerce tuvalette kilitli kaldıklarını ve hayatta kalmak için kendi idrarlarını içtiklerini anlattılar.Komşuları çocuklarına eziyet ettiği öğrenilen çiftin sadece 2 hafta önce mahalleye taşındığını belirtirken, gözaltına alınan anne ve sevgilisi ile ilgili araştırma yapan polis kan donduran gerçeklerle karşılaştı.KHOU tarafından elde edilen mahkeme belgelerine 7 çocuk annesi Zaikiya Duncan daha öncede çocuklarını istismar ettiği için polisle karşı karşıya gelmişti.10 yıl önce yaşanan bir olayda Duncan, 5 yaşındaki küçük bir çocuğu cinsel organında, ayaklarındaki yanıklar nedeni ile hastaneye götürmüştü.Doktorlar, vücudunda morluklar bulunan çocuğun sıcak sudan yanmış olabileceğini söylediğinde polis cani annenin evine gitmiş ve burada 20 aylık bir bebeği elleri bağlı halde bulmuştu.Polis tarafından sorguya alınan anne, çocuklarının evden kaçmalarını önlemek için onları bağladığını, dolaba kilitlediğini ve çocukların kolları şişene kadar onları şınav pozisyonunda beklettiğini kabul etmişti.Çocukların 18 yaşında olduğunu iddia ettikleri büyük kardeşlerinin yeri hala bilinmiyor, polisin konuya ilişkin araştırması devam ediyor.