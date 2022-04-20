ABD’yi sarsan cinayette yeni şüphe! Katilin kimliği aydınlanıyor

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Cumartesi günü kendi evinde tam 60 kez bıçaklanarak vahşice öldürülen talihsiz kadının cesedi katili tarafından bodruma taşındı. Daha sonra bir hockey çantasının içine yerleştirilen cesedi ise evlerinden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bir yere atıldı.

Katil ise cesedi bu çantada taşırken ardında kanlı izler bıraktığının farkında değildi…

Polisin şimdiye kadar yaptığı araştırmalar cinayetin kurbanı tanıyan biri tarafından işlendiğini işaret etti. Eve zorla girilmemişti ve cinayetin işlenişindeki vahşet katilin kurbanını tanıdığına ve ona karşı özel bir kin beslediğine yoruldu.

Bu mutlu aile artık yok... ABD, vahşi cinayetle sarsıldı!

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KATİL, KURBANINI TANIYORDU!

Cinayeti işleyen kişinin 51 yaşındaki iki çocuk annesi Orsolya Gaal ile duygusal bir birliktelik yaşayan bir erkek olduğu düşünülüyor. İkilinin ilişkisinin bozulmasının da ana cinayet nedeni olmasından şüpheleniliyor.

Henüz herhangi bir isim için arama emri ya da tutuklama kararı çıkmamış olsa da polise göre katil, ailenin yedek anahtarlarını nerede sakladığını bilen ve eve kolayca girmeyi başarmış birisi.

Bu kişinin evde daha önce belli başlı tamirat işleri yapmış, aileyi ve evi iyi bilen ve yedek anahtarı bile kolayca bulmakta zorlanmayan bir tesisatçı olduğuna inanılıyor. Polis tarafından yapılan açıklamada bunun önceden planlanmış bir cinayet değil, anlık bir cinnet haliyle işlenmiş olduğu söylendi.

51 yaşındaki Gaal, sık sık civarda koşuya çıkıyordu

ABD medyasına konuşan bir polis yetkilisi “Katilin ardında bıraktığı kan izleri vardı. Bu tıpkı bize yolu bulmamız için serpiştirilen, masaldakini anımsatan ekmek kırıntıları gibi geldi” diyor.

ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ BİR CİNAYET

Öte yandan katilin cesedi taşımak için yanına bir şey almayıp evden bir çanta çalması da bu yöndeki şüpheleri güçlendirdi. Yetkililer “Birinin öldürmeyi tasarlıyorsanız bu işi daha ‘temiz’ yapmak zorundasınızdır. Her yerde kan vardı. Ve bu kanda mutlaka katilin DNA’sı da mevcut olmalı. Olay yeri berbat haldeydi” şeklinde konuştu.

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Polisler şimdi Gaal’in ölmeden önce yazdığı mesajları ve kimlerle konuştuğunu tespit etmeye çalışıyor. Komşulara da konuyla ilgili bilgi vermeleri halinde 3 bin 500 dolarlık bir ödül alacakları duyuruldu.

Orsolya Gaal’in 2020 mayısında paylaştığı bir fotoğraf... Talihsiz kadın o günlerde biber gazı spreyi satın almaya çalışıyordu

Mahallenin her yerine asılan ilanlarda “16 Nisan 2022’de, cumartesi günü gece 00.40 sularında bilinmeyen bir kişi 51 yaşındaki Orsolya Gaal‘i çok defalar bıçaklayarak ölümüne sebep olmuştur. Kurbanın cesedi Queens bölgesi Metropolitan Caddesi’nde bir spor çantasının içinde bulunmuştur” ifadesi yer alıyor ve komşulardan görgü tanıklığı konusunda yardım isteniyor.

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MUTLU BİR AİLEYDİ...

Dün öğlen saatlerinde ailenin elektrikçisi olduğu açıklanan 30 yaşındaki Arrjuna Jack, ailenin evinin önünde görüldü. Haberi televizyondan öğrendiğini söyleyen adam kurbanı, kocasını ve iki çocuklarını çok iyi tanıdığını; hepsinin çok iyi insanlar olduğunu anlattı.

Elektrikçi Jack aile için “Çok mutlu ve neşeli bir insandı. Onu her zaman koşu yaparken görürdüm. Sessiz, sakin, iyi insanlardı. Kurbanın kocasıyla bir sorunu olduğunu sanmıyorum” sözlerini sarf etti.

Tanıklar ailenin oldukça mutlu ve sorunsuz göründüğünü, kurbanın eşiyle de hiçbir sorunu olmadığı anlattı

Kurbanın hayattayken son görüldüğü yer arkadaşlarıyla buluştuğu bir bar oldu. Yaşadığı yere yakın bu mekânda birini beklermiş gibi gözüktüğü söylenen kadının gece yarısı civarı mekândan ayrıldığı bildirildi.

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Mekânın sahipleri verdikleri ifadede “Evi buraya 10 dakika yürüme mesafesindeydi. Buraya sık gelirdi, kız arkadaşlarıyla otururdu” dediler.

Cinayetin ertesinde Gaal’in 13 yaşındaki oğlunun o anlarda evde olduğu, diğer oğlunun ve eşinin ise şehir dışında bulunduğu açıklandı.

2020 YILINA DİKKAT!

2020 yılının mayıs ayında Gaal2in kocası 911’i arayarak eşi için kayıp bildirimi yapmıştı. Gece yarısı evden yürüyüş yapmak için çıkan kadını sabah uyandığında evde bulamayan eşi endişelenerek acil durum hattını aramıştı.

60 kez bıçaklanan Gaal'in ölümü herkesi derinden sarstı...

Bu olaydan iki ay sonra da kurbanın Facebook’ta bir mesaj paylaşıp nasıl biber gazı spreyi alacağıyla ilgili sorular sorduğu ortaya çıkmıştı. Gaal, bu paylaşımı yaparken son zamanlarda yaşanan saldırıları örnek vermiş ve koşuya çıkarken kendini güvende hissetmek istediğin belirtmişi.

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Gaal’in Facebook’ta yazdığı mesaj “Herkes kendine dikkat etsin” diye bitiyordu…