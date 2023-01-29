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ABD’yi korkutan video! 5 siyah polis, siyah genci döverek öldürdü

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#ABD#Polis#Şiddet
ABD’yi korkutan video 5 siyah polis, siyah genci döverek öldürdü
Razi CANİKLİGİL
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 07:00

ABD’de gündem yine polis şiddeti. Bu kez 29 yaşındaki bir siyah genç, siyahi 5 polisten yediği dayak sonrası öldü. Olayın videoları büyük tepki çekerken, Başkan Biden ‘itidal’ çağrısı yaptı.

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ABD’de Tennessee eyaletinin Memphis kentinde yaklaşık üç hafta önce beş polis memuru tarafından dövüldükten sonra hastanede ölen Tyre Nichols’ın (29) darp edildiği anlara ilişkin görüntüler ülkedeki polis şiddetini yeniden gündeme getirdi. ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayla ilgili soruşturma başlatırken, olaya karışan Memphis emniyet müdürlüğünün ‘Akrep’ isimli mahalle şiddeti izleme özel grubundan beş polis görevden alındı ve ikinci derece cinayetle suçlandılar.

BIDEN’DAN İTİDAL ÇAĞRISI

Polislerin üzerindeki güvenlik kameralarından çekilen görüntülerin kamuoyu ile paylaşılacağının açıklanması ve aşırı şiddet içerdiği uyarısı yapılması üzerine, birçok kentte çıkabilecek olaylara karşı önlemler alınırken, Başkan Joe Biden, Amerikalılara itidal çağrısında bulunarak, barışçıl gösteriler düzenlenmesi konusunda uyardı. Ancak, olaya karışan polislerin hepsi ve kurbanın siyah oluşu, ABD’de daha önce polisin siyahlara yönelik aşırı şiddetinden kaynaklanan ‘Black Lives Matter’ eylemcilerini harekete geçirmezken gösterilerin sürmesi bekleniyor.

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‘EVE GİTMEYE ÇALIŞIYORUM’

7 Ocak gecesi annesiyle birlikte yaşadığı evine giderken polisler tarafından “dikkatsiz araç kullandığı” gerekçesiyle durdurulup, dövülerek gözaltına alınan Nichols, kaldırıldığı hastanede 10 Ocak’ta hayatını kaybetmişti. Dört ayrı videoda polis memurlarının Nichols’ı sürücü koltuğundan zorla çıkarıp sürüklerken ve “Kahretsin, ben bir şey yapmadım ... Sadece eve gitmeye çalışıyorum” diye bağırırken gösteriyor. Polisler genç adamı yüzüstü yere yatırıp, tekmeliyor ve yüzüne biber gazı sıkıyor. Bu ara polisin elinden kaçmayı başaran genç kaçmaya çalışırken ikinci bir polis ekibi geliyor. Polisin yere yatırdığı genci dövdükleri görülüyor.

AMBULANS GECİKTİ

İki memur Nichols’u tutarken, üçüncüsünün tekmelediği, dördüncü polisin de hem yumruk hem de elindeki copla darbeler indirdiği görülüyor. Darbeler sonrasında yarı baygın, elleri arkadan kelepçeli halde yerde terk edilen Nichols için ilk yardım gelene kadar polislerden hiçbirinin 20 dakika boyunca yardımda bulunmaması büyük tepki çekti. Soruşturma kapsamında beş polis memuru tutuklanırken dördünün kefaletle serbest kaldığı bildirildi.

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GÜVENLİ DİYE GELMİŞTİ

Fedex firmasında kurye olarak çalışan Tyre Nichols’un pandemi döneminde eşinden ayrıldığı ve 4 yaşında bir çocuk sahibi olduğu, daha ucuz ve güvenli olduğu gerekçesiyle Memphis şehrine
annesi ve üvey babasının yanına yerleştiği belirtildi.

 

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#ABD#Polis#Şiddet

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