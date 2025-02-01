ABD'yi korkutan Çin projesi: Uydu görüntüsü ortaya çıkardı

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Çin Halk Ordusu (PLA), başkent Pekin'in batısında, olası bir nükleer savaş da dahil olmak üzere çatışma durumuna karşı yeni bir askeri üs inşa etmeye başladı.

Financial Times'ta (FT) yer alan habere göre, Pekin'in 30 km güneybatısındaki yaklaşık 1.500 dönümlük inşaat alanında, nükleere dayanabilen sığınaklar ve derin yer altı tünelleri görüldü.

Uydu görüntülerini analiz eden ABD istihbaratı, Çin'in inşa ettiği askeri komuta merkezinin, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) en az 10 katı büyüklüğünde olacağını belirtti.

“Pekin Askeri Şehri” olarak adlandırılan inşaatın, 2024 yılının ortalarında başladığı ve 1 Ağustos 1927'de kurulan PLA'nın 2027'deki yüzüncü kuruluş yıldönümünde tamamlanarak faaliyete geçeceği bildirildi.

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "Pekin Asker Şehri" faaliyete geçene kadar Tayvan'a saldırma kabiliyetini geliştirme talimatı verdiğini belirten ABD istihbaratı, 2027 yılına kadar Çin ordusunun yeni silahlar ve projeler geliştirmiş olacağını ifade etti.

ABD Merkez İstihbarat Teşkilatı (CIA) eski analiz şefi Dennis Wilder, "Eğer doğruysa, bu yapı yalnızca Çin'in günümüz standartlarında konvansiyonel güç değil, aynı zamanda gelişmiş nükleer savaşa karşı koyabilme niyetini gösteriyor" dedi.

ABD istihbarat topluluğu denetçisi Ulusal İstihbarat Direktörü, Çin'in ABD'yi endişelendiren projesi hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Washington'daki Çin büyükelçiliği "detaylardan haberdar olmadığını" söyledi ve Çin'in "barışçıl kalkınma yoluna ve doğası gereği savunma politikalarına" bağlı olduğunu ifade etti.

"EĞİTİM ÜSSÜ OLABİLİR"

Uydu görüntülerini inceleyen eski ABD istihbaratı analisti Renny Babiarz, 5 kilometrekarelik bir alanda, yeraltı altyapısı üzerinde en az 100 vincin çalıştığını söyledi.

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Babiarz, "Görüntü analizi, olası yeraltı geçitleri ile bağlantılı birkaç yeraltı tesisinin inşa edileceğine işaret ediyor. Ancak tam bir değerlendirme için uydu görüntülerinden fazlasın ihtiyaç var" dedi.

Eski üst düzey ABD'li istihbarat yetkilisi, PLA'nın mevcut karargahının oldukça yeni olmasına rağmen güvenli bir savaş komuta merkezi olarak tasarlanmadığını belirtti.

Yetkili, "Çin'in ana güvenlik komuta merkezi, mevcut karargahın soğuk savaş döneminin en hararetli olduğu zamanlarda inşa edildi. Yeni tesisin büyüklüğü ve kısmen görünen özellikleri, olası bir savaş durumunda birincil komuta merkezi olarak kullanılacağı görünüyor" dedi.

Yetkili, "Çinli liderler yeni tesisin, ABD üretimi sığınak delici 'Bunker buster' mühimmatlarına ve hatta nükleer silahlarına karşı daha fazla güvenlik sağlayacağına karar verebilirler. Aynı zamanda daha gelişmiş ve güvenli iletişim sağlayabilirler. PLA'nın kabiliyetlerini geliştirmek için de kullanabilirler" ifadesinde bulundu.

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Çin üzerine araştırmalar yapan bir uzman, inşa edilen yapıya ilişkin "Hassas bir askeri tesisin tüm özelliklerine sahip. Pentagon'dan yaklaşık 10 kat daha büyük olan bu kale, Şi Cinping'in ABD'yi geçme hırsına çok uygun. Bu kale tek bir amaca hizmet ediyor, o da Çin'in giderek daha tahmin etmesi güç ve yetenekli ordusu için kıyamet günü sığınağı görevi görmek" değerlendirmesi yaptı.

Tayvan Savunma Bakanlığı'na yakın iki kaynak, PLA'nın yeni komuta merkezi inşa ettiği belirtilen alanın, yeraltı sığınakları için uygun olup olmadığının sorgulandığını söyledi.

Tayvan'daki Savaş Çalışmaları Konseyi'nde araştırmacı olan Hsu Yen-chi, “Arazi alanı normal bir askeri kamp ve askeri okuldan çok daha büyük, bu nedenle yalnızca idari bir organizasyon veya büyük bir eğitim üssü için bir alan olduğu varsayılabilir” dedi.

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ALANDA FOTOĞRAF VE İHA YASAK

Şantiyenin etrafında ve içinde askeri personelin olmadığını vurgulayan FT, alanda insansız hava araçları uçurulmasının ve fotoğraf çekilmesinin yasak olduğunu belirten levhaların asıldığını ifade etti.

İnşaat alanından ayrılan bir amir, proje hakkında yorum yapmaktan kaçınırken alanın arka tarafına gidebilmek engellendi. Bir güvenlik görevlisi, esnafın "askeri bölge" olarak tanımladığı alanın yakınındaki sık kullanılan yürüyüş alanına halkın gidemediğini söyledi.