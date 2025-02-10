ABD'yi korku sardı! Arkasında Çin mi var? FBI'dan uyarı: Tüm mesajları silin

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ABD'de Federal soruşturma bürosu (FBI), daha önce yayınladığı mesajı tekrar yayınlayarak Çin merkezli siber suçluların ABD'lilere yönelik saldırılarına ilişkin analiz yayınladı ve uyardı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, ABD'de yayılan yeni ve kötü tehdide karşı uyaran FBI, "dolandırıcılık eyaletten eyalete taşınıyor olabilir" dedi ve cep telefonlarına amacıyla gönderilen tüm dolandırıcılık mesajlarını "silin" çağrısı yaptı.

FBI tarafından yapılan açıklamada, "Dikkatli olun. Dolandırıcılık mesajlarınızı telefonunuzda tutmayın. Eğer şehrinizde henüz bu dolandırıcılık yöntemi yaşanmamışsa büyük ihtimalle yakında yaşanacaktır. Kandırmaları çok kolay" denildi.

Federal Ticaret Komisyonu (FTC) örneği veren FBI, "FTC'den ödenmemiş yol geçiş ücretleri için borçlu olduğunuzu bildiren bir mesaj aldıysanız, 'bu muhtemelen bir dolandırıcılıktır'" ifadesinde bulundu.

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FBI, para talep eden bu mesajlarda yer alan bağlantıların aynı zamanda tıklanılması halinde kişisel bilgileri çalmak için kullanıldığını belirtti.

Kurum bildirimi gibi görülen mesajların aslında dolandırıcılık için yem olduğunu vurgulayan FBI, sadece geçtiğimiz ay Massachusetts, California, Kuzey ve Güney Carolina, Illinois, Colorado, Florida ve daha birçok eyaletten dolandırıcılık şikayetleri aldıklarını ifade etti.

FBI, gönderilen mesajlarda yazanların çoğunlukla aynı olduğunu söyledi ve dolandırıcılık yönteminin ulusal düzeyde bir sorun haline geldiğinin altını çizdi.

FARKLI EYALETLER VE KURUMLARDAN UYARI MESAJLARI YAYINLANDI

Dolandırıcılıkla ilgili şikayetleri Mart 2024'te almaya başladıklarını belirten FBI, son olarak Montana eyaletindeki Great Falls şehrinin sosyal medya hesabından bildirildiğini açıkladı.

FTC, 17 Ocak'ta yayınladığı bildiride uyarı mesajı yayınladı. FTC tarafından yayınlanan uyarı mesajında, "Beklenmedik mesajlardaki bağlantılara tıklamayın ya da bu mesajlara yanıt vermeyin. Dolandırıcılar hızlı tepki vermenizi isterler, ancak en iyisi durup kontrol etmektir" tavsiyesinde bulundu.

Massachusetts eyaletinden yayınlanan uyarı mesajında ise, geçiş ücreti tahsilatlarını yapan firmanın asla mesaj göndererek talepte bulunmadığı belirtildi.

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Oklohama Otoyol İdaresi (OTA) iletişim müdürü Lisa Shearer-Salim, benzer bir bildiride bulunarak "bu tür mesajları anında silin" ifadesini kullandı.

ARKASINDA ÇİN Mİ VAR?

ABD'de dolandırıcılık korkusu sarmasına neden olan mesajların, FBI tarafından yayınlanan "ABD ağlarına sızan Çinli hackerlara mesaj göndermeyin" uyarısından sadece bir kaç hafta sonra yaşanması dikkat çekti.

Bilişim sistemleri ve bilgisayar güvenliği uzmanı Brian Krebs, Çin merkezli siber suçluların kimlik avı için kullandığı yöntemin benzeri dolandırıcılık yönteminin uygulandığını belirtti.

Krebs, Çinli siber suçluların yöntemlerini paylaştığı yeni yılın ardından bu dolandırıcılık yönteminin hızla arttığını ifade etti.