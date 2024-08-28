ABD’yi kim yönetiyor! Biden tatilde, Kamala mitingte

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İsrail’in ilk önce Beyrut’ta 30 Temmuz’da Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür’ü öldürmesi ve saatler sonra Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin İran’ın başkenti Tahran’da suikastta hayatını kaybetmesinden bu yana bölge, son zamanlarda olmadığı kadar gerilmiş halde. Hatta Washington’daki Amerikalı yetkililere göre bu gerginliğin bölge çapında bir savaşa dönüşme ihtimali azımsanamayacak derecede yüksek.

İSRAİL TEYAKKUZU

Bu karmaşada ana aktörler İsrail, Hizbullah ve İran gibi görünse de sac ayaklarından biri de Amerika Birleşik Devletleri. 7 Ekim’den bu yana İsrail’in savunulmasını bir numaralı devlet politikası haline getiren Washington, nisan ayında İran’ın misillemesi karşısında İsrail’i koruduğu gibi son üç buçuk haftadır da teyakkuz halinde. İkiz suikastlar sonrasında bölgeye F-22 savaş uçakları, nükleer denizaltı ve savaş gemileri dahil olmak üzere takviye hava savunma sistemleri gönderen ABD’nin ikinci uçak gemisi USS Abraham Lincoln ve beraberindeki taarruz grubu da Pasifik’ten kalkarak geçtiğimiz hafta Ortadoğu’ya giriş yaptı.

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‘BAŞKAN İŞİNİN BAŞINDA’

Tüm bunlar yaşanırken 10 Ağustos’ta memleketi Delaware’de sahilde güneşlenirken uykuya dalmış olan ABD Başkanı Joe Biden’ın görüntüsü ortaya çıktı. Geçen ay başkan adaylığından çekilen ya da kimilerine göre “el çektirilen” Biden’ın bir aydan fazla süredir kendini tamamen geri çekmesi, şu an ABD’de direksiyonun kimde olduğuna yönelik soruları da beraberinde getiriyor. Pazartesi günü Hürriyet’in de aralarında bulunduğu gazetecilere konuşan Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, “Başkan tatilde ancak böyle bir işten fişi çekip ayrılamazsınız. Başkan ne bunu yapıyor ne de böyle bir planı var. Hem ülkemizde hem de dışarıda ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumamızı sağlamamız için işinin başında” dedi.

AĞUSTOSTA 20 GÜN İZİN

Kirby’nin açıklamalarına rağmen 30-31 Temmuz’daki suikastlar sonrası son zamanların en yoğun dönemlerinden birine girmesi beklenen Biden’ın ağustos ayı, bol dinlenme ve D vitamini ile geçmekte. 17 Ağustos’ta Beyaz Saray’dan ayrılan Biden, yalnızca 19 Ağustos’ta Chicago kentindeki Demokrat Parti kurultayına katıldı. Sonrasında California’da tatile çıkan 81 yaşındaki başkan, pazar günü California’daki tatilini sonlandırıp Delaware’deki tatiline yatay geçiş yaptı. 31 Ağustos’a kadar da resmi programı bulunmuyor.

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TATİLDE DİPLOMASİ

Tatilde olduğu süreçte Biden, uzaktan çalışmaya devam etti. 8 Ağustos’ta Katar Emiri Şeyh bin Tamim ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi ile ortak bir açıklama yayımlayarak İsrail ve Hamas’ı ateşkes görüşmelerine çağıran Biden; görüşmeler tıkandıktan sonra 21 Ağustos’ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu arayarak esneklik talep etti. Öte yandan Biden’ın geçen cuma günü yeniden Şeyh Tamim ve Sisi ile telefonda görüştüğü bildirildi.

‘UYUŞUK JOE UYUYOR’

Başkan Biden’ın başkan adaylığını bıraktığı Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise son 5 haftadır seçim kampanyasında. Harris’in dünya siyasetinin geleceğini belirleyen bu konularla ne kadar ilgilenebildiği de soru işareti. Konuya müdahil olan Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, pazar günü paylaştığı gönderide “Ortadoğu’da bizim adımıza kim müzakere ediyor? Her yere bombalar düşüyor! Uyuşuk Joe, California’daki bir plajda uyuyor” dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçen hafta İsrail, Mısır ve Katar’ı ziyaret ederken; CIA Direktörü William Burns ve Beyaz Saray Ortadoğu Koordinatörü Brett McGurk de Doha ve Kahire’de görüşmeleri yürüttü.

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ESKİ BAŞKANLAR DA TATİLE ÇIKARDI AMA

ABD Başkanlarının görevlerini yürütürken Beyaz Saray’dan ayrılıp kişisel konutlarına ya da tatile çıkmaları ilk değil. Özellikle George W. Bush’un 8 yıllık başkanlık döneminde binden fazla gününü Beyaz Saray dışında geçirdiği farklı kaynaklarda kaydedilirken, Barack Obama’nın 320 günden fazla dışarıda olduğu, Donald Trump’ın ise yine 380 günden fazla süre Washington dışında olduğu belirtiliyor.

Fakat başkan adaylığını bıraktıktan sonra kalan 6 ayını güçlü şekilde tamamlayacağını, Gazze’deki katliamı bitireceğini, ekonomiyi büyütmeye devam edeceğini, kansere çare bulmak için çalışacağını ve ABD Yüksek Mahkemesi’nde reform yapma niyetinin olduğunu belirten Biden’ın böylesi önemli bir dönemde Washington’a uğramaması soru işaretlerine sebep oluyor.

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KENNEDY DE TRUMP’IN EKİBİNE KATILIYOR

ABD’de başkanlık yarışından çekilen bağımsız aday Robert F. Kennedy’nin, desteğini açıkladığı Cumhuriyetçi Donald Trump’ın seçim ekibinde görev alacağı duyuruldu. New York Times (NYT) gazetesi, Trump’a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, geçen hafta adaylıktan çekilen Kennedy’nin, Trump’ın seçim ekibine katılacağını yazdı. Habere göre Kennedy, kimlerin ne tür görevler alabileceğinin belirleneceği geçiş sürecinin yönetilmesinde ilgili ekiplere eş başkanlık edecek. Siyasi yorumcu ve televizyoncu Tucker Carlson’a verdiği son mülakatında konuyu doğrulayan Kennedy, “Hükümeti kimlerin yöneteceğinin belirlenmesinde geçiş süreci ekibinde yer almam istendi” dedi. Öte yandan 2020 yılındaki başkanlık seçimleri için Demokrat başkan aday adayları arasında yer alan dönemin Kongre üyesi Tulsi Gabbar da Trump’a destek vereceğini açıkladı.