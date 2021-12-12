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ABD'yi kasırga ve hortum vurdu... Bilanço giderek ağırlaşıyor!

#Kentucky#Kasırga#ABD
ABDyi kasırga ve hortum vurdu... Bilanço giderek ağırlaşıyor

ABD'de yaşanan kasırga ve hortumlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi. Biden, kasırgadan en çok etkilenen Kentucky eyaletini afet bölgesi ilan ettiğini duyururken hala kayıp olan onlarca kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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ABD'de Kentucky başta olmak üzere altı eyalette görülen kasırga ve hortumlar nedeniyle en az 83 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi kayıp.

Cuma gününden beri görülen 30 civarında kasırga yüzünden kimi kasabalar çok büyük bir yıkım yaşarken onlarca kişi için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, kasırgadan en çok etkilenen Kentucky eyaletini afet bölgesi ilan ettiğini duyurdu.

Ölenler için baş sağlığı mesajı paylaşan Biden, arama kurtarma çalışmaları için eyalet valileriyle ortak çalıştıklarını söyledi.

Sadece Kentucky'de en az 70 kişi hayatını kaybetti.

Ölü sayısının 100'e kadar yükselebileceğini belirten Kentucky Valisi Andy Beshear, eyalet tarihindeki en kötü kasırganın yaşandığını söyledi. Eyalette acil durum ilan edildi.

Mayfield kasabasındaki bir mum fabrikasında da onlarca kişinin ölmüş olmasından endişe ediliyor.

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Vali, fabrikada 100'den fazla insanın bulunduğunu ifade etti. Şimdiye kadar fabrikadan 40 kişi kurtarılsa da 60 kişi halen kayıp.

ABDyi kasırga ve hortum vurdu... Bilanço giderek ağırlaşıyor

Illinois eyaletinde bulunan Amazon'a ait bir deponun ise çatısı çöktü. Depodaki işçilerin mahsur kaldığı bildirildi. Altı işçi hayatını kaybetti, diğer işçilerin aranmasına devam ediliyor.

Amerikan Ulusal Meteoroloji Dairesi, Arkansas, Tennessee, Missouri, Kentucky ve Illinois eyaletleri için uyarılarda bulundu.

Kasırgalar nedeniyle Arkansas eyaletindeki bakımevinde yaşayan bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı. Binada mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı. Yetkililer binanın tamamen yıkıldığını söyledi.

 

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AMAZON'A AİT BİR DEPONUN ÇATISI ÇÖKTÜ

Illinois eyaletinde de beş kişinin öldüğü bildirildi. Eyalette bulunan Amazon'a ait bir deponun çatısı çöktü. Depodaki işçilerin de mahsur kaldığı bildirildi.

İçeride kaç işçinin mahsur kaldığı henüz bilinmezken, acil servis yetkililerinin Facebook'ta yaptığı paylaşımlarda olayda çok sayıda kişinin yaralanmış olabileceğini söyledi.

ABDyi kasırga ve hortum vurdu... Bilanço giderek ağırlaşıyor

Sarah Bierman isimli bir Amerikalı, eşinin hala kayıp olduğunu belirtti. Bierman, "Onunla bu akşam saat 8'de konuştuk. Kamyonetini bırakmak için depoya dönüyordu. O zamandan beri ondan haber alamadım" dedi.

Ne olup bittiğini görmek için olay yerine gittiğini belirten Bierman, "Endişeleniyorum. Sadece iyi olup olmadığını bilmek istiyorum" diye konuştu.

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Illinois Valisi JB Pritzker, "Dualarım bu gece Edwardsville halkıyla. Gerekli tüm devlet kaynaklarını sağlamak için belediye başkanına ulaştım" ifadelerini kullandı.

Daha sonra çıkan haberlerde, 30 kişinin kurtarıldığı ve 2 kişinin de Missouri'de bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kurtarma ekipleri enkazda arama çalışmalarını sürdürüyor.

Amazon sözcüsü ise yaptığı açıklamada, şirketin durumu ve hasarı değerlendirdiğini söyledi.

Eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, "can kaybının beklendiği" aktarıldı.

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ABDyi kasırga ve hortum vurdu... Bilanço giderek ağırlaşıyor

Polis, kasırganın eyaletin batı kesimlerinde "önemli hasara" yol açtığını söyledi. Şerif Matt Sanderson WKYT-TV'ye verdiği demeçte Hopkins ilçesinde bir trenin raydan çıktığını dile getirdi.

Tennessee eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı sözcüsü Dean Flener, eyaletin kuzeybatısında üç kişinin öldüğünü söyledi. Daha fazla ayrıntı verilmedi.

 

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#Kentucky#Kasırga#ABD

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