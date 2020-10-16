ABD’yi karıştıran sansür

ABD en tartışmalı seçim dönemlerinden birini yaşıyor. Bu kez sağ kanada yakın Amerikan New York Post gazetesinin Demokrat Başkan adayı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın e-postaları ile ilgili bir haber ortalığı karıştırdı.

BIDEN HEDEFTE

Haberde Hunter Biden’ın bir tamirciye verdiği bilgisayarında unuttuğu e-postaların, Joe Biden’ın ABD Başkan Yardımcısı olduğu dönemde oğlunun Ukrayna’daki enerji firması Burisma ile ilişkilerine müdahil olduğunu gösterdiği öne sürüldü. İddiaya göre, Biden bu firmayı soruşturan başsavcıyı görevden almaları için Ukrayna’ya da baskı yaptı. Haberde, anketlerde Başkan Donald Trump ile arayı açan Joe Biden’ın görevini kötüye kullandığı öne sürülüyor. Joe Biden daha önce bu iddiaları reddetmişti.

‘DİJİTAL DARBE’

Facebook Sözcüsü Andy Stone, haberin ‘doğru bilgi içerme’ standartlarına uygunluğunu incelediklerini ve sonuç çıkana kadar haberin paylaşılmasına kısıtlama getirdiklerini duyurdu. Twitter ise söz konusu haberin, şirketin “hack’lenme yoluyla elde edilmiş belgelerin paylaşılmaması” ilkesine aykırı olduğunu savunarak, paylaşılmasını engellemeye karar verdiklerini belirtti.

Trump yanlıları bunu “sosyal medya darbesi” olarak nitelerlerken, Trump’ın kampanya ekibi de Facebook ve Twitter’ı ABD seçimine müdahale etmekle suçladı. Trump yanlısı Fox News haber kanalının, “Müthiş e-posta, Hunter Biden’ın Ukraynalı iş adamını başkan yardımcısı babasıyla nasıl tanıştırdığını ortaya koyuyor” başlıklı makaleyi paylaşması da yine aynı gerekçeyle engellendi. New York Post editörü Sohrab Ahmari tweet’inde, “Bu bir Big Tech (Teknoloji Devleri) darbesi. Bu dijital iç savaş. Ülkenin en büyük gazetelerinden biri olan New York Post’ta editör olarak başkan adayı Biden’ın yolsuzluğunu detaylandıran kendi haberlerimizi paylaşamıyoruz” dedi.

İFADEYE ÇAĞRILDILAR

Konu Kongre’ye taşındı. Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, Twitter CEO’su Jack Dorsey’i “şirketin basını susturmak için gücünü neden kötüye kullandığını izah etmek üzere” ifade vermeye çağıracaklarını söyledi. Duruşmanın gelecek hafta sonu yapılması bekleniyor. Bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley de, Dorsey ve Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’e birer mektup göndererek ifadeye çağırdığını, Biden’la ilgili haberin engellenmesinin seçim yasalarının ihlali olup olmadığının soruşturulacağını söyledi.

TRUMP İÇİN KÂBUS SENARYO

ABD başkanlık seçimlerine üç hafta kala yapılan son anketlere göre, Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden’ın Başkan Donald Trump’a açtığı fark giderek büyüyor. Öte yandan 3 Kasım’daki başkanlık seçimi öncesinde milyonlarca kişinin posta ile oy kullanmasına rağmen bu oyların en son sayılacak olması kâbus senaryosu anlamına gelebilir. Son rakamlara göre erken oy verenlerin sayısı 18 milyona yaklaştı. Erken oy verenlerin önemli bir kısmının Demokrat Parti seçmeni olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu oylar yüzünden seçim gecesi sıkıntı çıkabileceğini belirtiyor.

ÖNDE BAŞLAYABİLİR

Buna göre, seçim gecesi sandıklar açılmaya başlandığında önce Başkan Trump önde çıkabilir ve zafer ilan edebilir. Ancak postadan gelen oyların sandığa yansıması sonucu alt üst edebilir. Bu durumda Trump, posta ile gelen oyların sayımında hile yapıldığını itirazıyla mahkemelere başvurabilir. Tüm bu kargaşa ortamında yeni başkanın ilan edilmesi de uzayabilir.

ABD genelinde anketlerde ortalama 10 puanla önde görünen Biden’ın, geçmişteki seçimlerde Cumhuriyetçilerin kalesi olarak görülen kırmızı eyaletlerden Georgia’da 2 puan, Kuzey Karolina’da 4 puan öne geçmesi, büyük ölçüde sonuçları belirleyecek olan Pensilvanya’da 7, Michigan’da ise 9 puan önde gitmesi Başkan Trump’ın zafer ilan etme olasılığını zorlaştırıyor. ABD kamuoyu ve basınında, Biden’ın giderek zafere yaklaştığı havası hakim.

KÜÇÜK TRUMP DA KORONA OLMUŞ





ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, oğulları Barron Trump’ın da koronavirüse yakalandığını, ancak iyileştiğini duyurdu. First Lady Trump, Beyaz Saray’ın internet sitesi için kaleme aldığı yazıda, ailesinin COVID-19 sürecini anlattı. Kendisi ve eşi Donald Trump’ın testlerinin pozitif çıktıktan sonra aklına gelen ilk kişinin oğulları Barron olduğunu belirten Trump, 14 yaşındaki oğlunun ilk testinin “negatif” çıktığını aktardı. Bir sonraki testte Barron’da da virüs tespit edildiğini belirten Melania Trump, “Ne kadar şanslıydık ki Barron güçlü bir gençti ve hiçbir belirti göstermedi. Ben bu süreçten üçümüzün birlikte geçmesinden dolayı mutluydum. Bu sayede birbirimize baktık ve birlikte vakit geçirdik” dedi. Barron Trump’ın son testinin negatif çıktığını aktaran Melania Trump, kendisinde ise kas ağrıları, öksürük ve baş ağrısı belirtisi olduğunu, daha çok vitamine ve sağlıklı yiyeceklere yöneldiğini belirtti.