ABD’yi karıştıran röportaj… ‘Trump alkolik bir kişiliğe sahip’

Başkan Trump’ın alkol kullanmamasına rağmen ‘alkolik bir kişiliğe’ sahip olduğunu söyleyen Wiles, “Başkan yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığına inanır, hiçbir şey, sıfır” dedi.

‘HEP BAŞKAN KAZANIR’

Alkolik kişilik özelliklerini alkolik babasından bildiğini söyleyen Wiles, “Alkoliklerde, içtiklerinde kişilik özellikleri abartılı hale gelir. Bu yüzden büyük kişilikler konusunda biraz uzman sayılırım” değerlendirmesinde bulundu. Her daim Trump’ın nihai kararlarını desteklediğini kaydeden Wiles, “Birkaç kez oylamada yenildim. Ve eğer eşitlik olursa, o kazanır” dedi.

ELON MUSK TUHAF

Trump’ın bir süreliğine Hükümet Verimliliği Departmanı’nın başına getirdiği milyarder Elon Musk için “Yalnız hareket eden biri. Asıl zorluk, ona ayak uydurmak. Ketamin kullandığını açıkça söylüyor. Gündüzleri EOB’de (Yürütme Ofisi Binası) bir uyku tulumunda uyuyor. Çok tuhaf, çok tuhaf bir adam, ki bence dahiler genelde böyledir. Bu durum işler için faydalı mı? Değil. Ama o, başlı başına bir karakter” ifadesini kullandı.

VANCE DE HEDEF

Susie Wiles, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in ise “Uzun yıllardır komplo teorilerine inanan bir kişi olduğu” görüşünü paylaştı. Röportajın büyük ses getirmesi üzerine X üzerinden açıklama yapan Wiles, sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. Müdürüne destek çıkan Trump ise alkol kullanmadığını ancak ‘sahiplenici ve bağımlılık yapan’ bir kişiliğe sahip olduğunu kaydetti. Vance de Wiles ile ‘komplo teorisyenliği’ ile ilgili şakalaştıklarını söyleyerek “Bazen komplo teorisyeni oluyorum, ama sadece doğru olan komplo teorilerine inanıyorum” açıklamasında bulundu.

