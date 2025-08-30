ABD'yi karıştıran iddia: Spekülasyonların artmasına neden olmuştu... Tartışmaları sona erdiren fotoğraf

Haberin Devamı

Son dönemde sağlığı kötüye gittiği üzerine tartışmaların döndüğü ABD Başkanı Donald Trump'ın, Salı gününden bu yana kamuoyunda görülmemesi spekülasyonlara neden oldu.

Nerede olduğu sosyal medyada merak konusu olan 79 yaşındaki Trump'ın, “aniden kaybolduğu” öne sürüldü. Hem Beyaz Saray'ın konuya ilişkin bir açıklama yapmaması hem de Trump'ın söylentileri susturmak için herhangi bir adım atmaması spekülasyonları körükledi.

X sosyal medya platformunda "Trump nerede?" gibi ifadeler trend olurken Trump'ın 30 ve 31 Ağustos programlarında herhangi bir kamu etkinliği yer almayacağı belirtildi.

Trump, Beyaz Saray'daki başkanlık görevine geldiğinden beri neredeyse her gün dünyayı sarsan açıklamalar yaptı.

ÜLKEYİ KİM YÖNETİYOR?

Trump’ın kamuoyunda görülmemesi, sağlık durumu hakkındaki tartışmaları da beraberinde getirdi. Elinde görülen morluklar dikkat çekti.

Başkan’ın doktoru Sean Barbabella, morlukların sık el sıkışma ve kalp sağlığını korumak için kullandığı aspirinden kaynaklandığını açıkladı. Barbabella, Trump’ın “zihinsel ve fiziksel sağlığının mükemmel” olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Independent’a yaptığı açıklamada, Trump’ın tarihte herhangi bir başkandan daha fazla Amerikalı ile buluştuğunu ve el sıkıştığını söyledi. Leavitt ayrıca Trump’ın rahatsızlığının “kronik venöz yetmezlik” olduğunu ifade etti.

Ancak bu açıklamalara karşın sosyal medyada hesabı Republicans Against Trump (Trump'a Karşı Cumhuriyetçiler), "Donald Trump salı gününden beri kamuoyunda görülmedi ve hafta sonu için de herhangi bir programı yok. Nerede? Ülkeyi kim yönetiyor?" paylaşımını yaptı.

Donald Trump hasn’t been seen in public since Tuesday and has no events scheduled all weekend.



Where is he? Who’s running the country? pic.twitter.com/ChcUJUv6cb — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) August 30, 2025

BAŞKAN YARDIMCISI JD VANCE'TEN BAŞKANLIK AÇIKLAMASI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, USA Today’e verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı. Vance, Trump’ın sağlığının gayet iyi olduğunu belirtti. Ancak “Korkunç bir trajedi yaşanması durumunda görevi devralmaya hazırım” sözleri gündeme damga vurdu.

SOSYAL MEDYADA AKTİF KALDI

X platformunda bazı kullanıcılar, “Donald Trump Salı gününden bu yana hiç görülmedi. Önümüzdeki iki gün de programı yok. Ne oluyor?” şeklinde mesajlar paylaştı.

Buna rağmen Trump, çevrimiçi ortamda aktifliğini sürdürdü. Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımlar, hareketliliğinin devam ettiğini gösterdi.

Başkan’ın kamu programındaki boşluk, yaklaşan İşçi Bayramı tatili ile de ilişkilendirildi. Washington Times’ın haberine göre Trump, başlangıçta New Jersey’nin Bedminster kasabasında tatil yapmayı planladı. Ancak bu planı iptal ederek Beyaz Saray’da kalmayı tercih etti.

NEREDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Axios'a konuşan Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, aniden yok olmasıyla ve sağlığıyla ilgili iddiaları yalanlayarak Trump'ın gayet iyi olduğunu kamuoyuna duyurdu.

Trump'ın bugün golf oynayacağını belirten yetkili, "Trump gayet iyi. Bugün golf oynayacak şeklinde konuştu.

Yetkilinin açıklamasının ardından Trump, torunu Kai Trump ile birlikte Beyaz Saray'ın bahçesinde görüntülendi.

AFP'nin servis ettiği görüntülerde, beyaz bir kıyafet giydiği ve kırmızı bir şapka taktığı görülen Trump'ın, Virginia eyaletinin Sterling kentindeki Trump National golf sahasına gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.