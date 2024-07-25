ABD’yi karıştıran iddia… Harris’i desteklemeyen tek isim o oldu… Obama öfkeden küplere bindi! ‘Onun beceriksiz olduğunu biliyor’

Haberin Devamı

Biden’ın 3,5 yıl boyunca yardımcılığını yapan Kamala Harris, henüz kesinleşmese de Demokrat Parti’nin yeni başkan adayı olarak çalışmaya anında başladı.

Başkan adayluığı için parti delegelerinden yeterli desteği de almayı başaran Harris İlk mitingini gerçekleştirdi ve görülen o ki umutsuz seçmende bir kıpırdanma yarattı.





HARRIS'İN SEÇİM KAMPANYASI ÇOKTAN BAŞLADI AMA....

Ancak parti içi kaynakların ABD basınına “fısıldadığına” göre Harris’e destek vermeyen ve başarılı olamayacağına inanan çok kritik ve ses getirecek bir isim var…

New York Post, Biden ailesine yakın bir kaynağa dayandırdığı ve manşetine taşıdığı özel haberinde, eski başkan Barack Obama’nın Kamala Harris’in adaylığını desteklemediğini ve bunun nedenini yazdı.

Haberin Devamı

Üstelik habere göre Barack Obama yaşanan son gelişmeler karşısında küplere binmiş durumda!

Biden, Harris ve Obama bir önceki dönemde böyle pozlar veriyordu... Ancak iddialara göre bu fotoğraftaki birlik görüntüsü çoktan bozulmuş durumda

Joe Biden'ın pazar günü şok bir şekilde yarıştan çekilmesi ve hemen ardından başkan yardımcısını işaret etmesinin ardından, Demokrat elitlerin çoğu Harris'in arkasında toplanmak için hızlı davrandı.

OBAMA ÖFKEDEN KÜPLERE BİNDİ

Ancak partinin en üst düzey birkaç isminden biri olan Obama bu konuda önemli bir istisna. İsimsiz kaynağı gazeteye aktardığına göre Obama çok üzgün ve üzgünden öte sinirli çünkü Harris'in kazanamayacağını biliyor.

Demokrat Parti’den başta Pelosi olmak üzere birçok önemli isim Biden Kamala Harris’i yerine aday gösterince destek açıklamaları yapmıştı. Obama ise bu konuda sessiz kalan neredeyse tek isim oldu…

Biden'ın yarıştan çekilebileceği ihtimali ilk konuşulduğu günlerde yerine geçebilecek isimler arasında Obama'nın eşi Michelle Obama da sayılmıştı...

Haberin Devamı

ABD siyasetinde hâlâ oldukça etkin bir isim olan Obama’nın Harris konusundaki sessizliğinin ardında “Donald Trump'ı yenebileceğini düşünmediği” için Kamala Harris'in başkanlık adaylığını desteklememesi olduğu söyleniyor.

“Obama onun beceriksiz olduğunu biliyor. Sınır bölgesini hiç ziyaret etmeyen, tüm göçmenlerin sağlık sigortası olması gerektiğini söyleyen bir sınır siyasetçisi. Önüne döşenmiş mayınlarının üstesinden gelebilme şansı yok”

Bu ve benzeri yorumlarla Harris’in adaylığına karşı çıktığı söylenen Obama’nın Biden'ın çekilme kararıyla birlikte anında Harris'i hemen destekleyeceğini hesaba katmadığı söyleniyor. Eski başkan Obama'nın zaten uzun zamandır Biden'ın çekilmesi için arka planda uğraştığı ve yerine de eski NASA astronotu Arizona Senatörü Mark Kelly'yi istediği konuşuluyor

Haberin Devamı

PARTİ İÇİ KARMAŞA: OBAMA HARRIS İSMİ GELİNCE BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Ve parti içi kaynaklara göre bu destek açıklamasıyla birlikte Obama büyük bir şok yaşadı.

İki gün önce gündeme bomba gibi düşen bir başka iddiada Joe Biden’a kendi partisi tarafından komplo kurulduğu, münazarada Trump’ın karşısında başarısız olacağı bilindiği halde bu yayına katılmaya zorlandığı söylenmişti.

Biden’ı adaylıktan vazgeçmeye zorlamaya kararlı olan Demokrat Partililerin başkana adeta komplo kurduğu ve zaten zihinsel sağlığı şüpheli olan ismi böylece istemese de çekilmeye mecbur bıraktığı konuşuluyordu. Obama'nın parti içinde Biden'a tuzak kuran isimlerin başını çektiği, onu Trump'ın karşısına çıkararak çekilmeye zorladığı konuşuluyor... Ancak Obama Biden'ın Kamala Harris'i anında yerine aday göstereceğini hesaplamamış ve bu yüzden de büyük bir öfkeye kapılmış

Haberin Devamı

BIDEN'A TUZAK KURAN İSİM O MUYDU?

81 yaşındaki Biden için dönüm noktası, geçen ay Atlanta'da televizyonda yayınlanan bir münazarada Trump'a karşı gösterdiği felaket performansın ardından geldi ve bu performans onu yarıştan uzaklaştırmak için “özenle hazırlanmış bir tuzağın” parçasıydı.

Ancak anlaşılan Obama ve onun gibi düşünenler, Trump ve Harris arasında yapılacak yeni bir televizyon münazarası için de büyük umutlar beslemiyor. Biden henüz yarıştan çekilmeden önce, 10 Eylül'de Trump ile ikinci bir yayına çıkması planlanmıştı.

Şimdi bu münazara Kamala Harris ve Trump arasında olacak.

The Post’a konuşan kaynak Harris için “Münazaraya kadar bekleyin... Münazara yapamaz. İsrail, Filistin, Ukrayna konusunda bocalayacak. Gerçekten aptalca bir şey söyleyecek” dedi. “Obama bunun olacağını biliyordu, Joe bunun olacağını biliyordu. Şimdi Kamala gerçek sorulara cevap vermek zorunda kalacak.”

Haberin Devamı

İddialara göre Obama'nın umudu Biden'ı aradan çıkarmaktı ve George Clooney'nin New York Times'a yazdığı ve kenara çekilmesini isteyen bir makale de bu planın bir parçasıydı.

Kamala Harris’e destek vermeyen Obama’nın Arizona Senatörü ve eski astronot Mark Kelly'yi önümüzdeki ay Demokratik Ulusal Kongre’de desteklemek istediği ve Biden yerine Kelly’yi aday yapmak istediği ortaya atıldı.

Bu iddialarla birlikte 2016 seçimleri de yeniden gündemde. Obama'nın, Hillary Clinton'a Beyaz Saray'da bir şans tanımak için Biden'ı 2016'da başkanlığa aday olmamaya ikna etmeye çalıştığı, iki ismin arasının bu süreç yüzünden bozuk olduğu yıllardır anlatılıyor. Biden daha sonra New York Times'a verdiği demeçte, o dönemde Hillary Clinton'ın Trump'ı yenme şansının daha yüksek olduğuna inanan Barack Obama’ya atıfta bulunarak “Cesaret verici değildi” demişti…

"KAMALA TRUMP'I YENEMEZ" DİYOR... AYNISINI BIDEN İÇİN DE SÖYLEMİŞ!

Harris’in başka isimler hiç tartışılmadan aday olarak öne çıkması Obama'yı çok öfkelendirdi ve işler kendi istediği gibi gitmediği için Demokrat Parti'nin Harris'i desteklemesine onay vermedi.

Salı günü Wall Street Journal'a yazdığı bir yazıda Obama'yı “demokrasiye tehdit” olarak suçlayan eski Illinois valisi Rod Blagojevich, The Post'a verdiği demeçte Biden'ın yarıştan çekilmesinde “Obama'nın etkili olduğuna” inandığını söyledi.

Şu anda Trump'ı destekleyen eski bir Demokrat olan Blagojevich, Obama 2005 yılında eyalet senatörü olduğunda Illinois valisiydi. Blagojevich, “Biden'ın yarıştan çekilmesi Obama olmasaydı gerçekleşemezdi” ifadesini kullandı: Obama olmasaydı, Biden hala Demokratların adayı olurdu. Obama, Biden'ı kenara çekilmeye ikna eden orkestrayı yöneten şefti.