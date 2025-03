ABD'yi karıştıran fotoğraf karesi! Elon Musk'ın annesi başkanlık uçağında

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta sonu Florida'daki oteli Mar-a-Lago'dan Beyaz Saray'a dönerken, yanında misafirleri vardı.

Aslına bakılırsa kafile epey kalabalıktı. Melania Trump'ın babası Viktor Knavs da yolcular arasındaydı örneğin. Ancak asıl dikkat çeken kişi başkanın kayınpederi değil, üç nesil Musk'lardı.

Sayısız unvanına şimdilerde "Başkan'ın özel danışmanı"nı da ekleyen teknoloji milyarderi Elon Musk yanına oğlu X Æ A-12 (kısaca X) ve annesi Maye'i de alarak önce başkanlık helikopteri Marine One'a, sonra başkanlık uçağı Air Force One, sonra da başka bir helikoptere binerek Trump'la birlikte Beyaz Saray'a döndü.

Helikopterden inerken X yine her zaman olduğu gibi gazetecilere el sallayan babası Elon'un omuzlarındaydı. Maye Musk da oğlunun yanında yürüyor ve gazetecilere el sallıyordu. Musk'lar muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. (Maye Musk daha sonra 1,5 milyon takipçili Instagram hesabından Trump'a teşekkür etti.)

Maye Musk'ın başkanlık uçağına binmesi kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı Musk'ın masrafları vergi mükelleflerinin cebinden çıkan bu yolculuktaki yerini sorgulayan paylaşımlar yaptı. Örneğin Demokrat Partili stratejist Chris Jackson, "Bu şoke edicinin de ötesinde bir durum. Elon Musk, huysuz annesi Maye ve çocuklarından biri Air Force One ve Marine One'ı özel araçları gibi kullanıyor ve doğrudan Beyaz Saray'a gidiyor. Belli ki de orada kalıyorlar" ifadelerini kullandı.

Elon Musk'ın oğlu X sık sık babasıyla birlikte görüntüleniyor. Hatta Oval Ofis'e bile girmişliği var. Ancak Maye Musk genellikle Met Gala gibi sosyal etkinliklerde ya da Twitter'ın satın alım sürecinde olduğu üzere şirket toplantılarında oğlunun yanında boy gösteriyor veya Musk'la ilgili X paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Dolayısıyla Maye Musk'ın da Beyaz Saray'a adım atmış olması önemli bir gelişme.

Peki Elon'un annesi hakkında neler biliyoruz? İşte kapsamlı bir Maye Musk portresi...

"ELON ÜNLÜ OLMADAN ÖNCE BEN ÜNLÜYDÜM"

76 yaşındaki Maye Musk genellikle oğluyla bağlantılı meselelerde gündem oluyor ancak aslında kendisi de oldukça tanınmış bir insan. Zira Musk "dünyanın en zengin insanının annesi" olmadan önce oldukça başarılı bir modellik kariyerine sahipti.

Vogue'dan Time'a birçok derginin kapakları için poz veren, 2014'te Beyonce'nin "Haunted" şarkısının klibinde rol alan, kozmetikten diyet kahvaltı gevreğine nice markanın yüzü olan Musk, 2016 yılında New York Times'a verdiği röportajda bu durumu, "Elon ünlü olana kadar ben ünlüydüm" sözleriyle açıklamıştı.

GÜZELLİK KRALİÇELİĞİNİN KIYISINDAN DÖNDÜ

Kanada asıllı Güney Afrikalı olan Maye Musk 15 yaşından beri modellik yapıyor. 1969'da Miss South Africa güzellik yarışmasında finale kadar yükselen Musk, hayatının oldukça zor geçtiğini, yakın zamana kadar kendisine gelen tüm teklifleri kabul edecek kadar yoğun çalıştığını birçok sefer dile getirdi.

Üç çocuğunu bekâr bir anne olarak büyütürken bir yandan da iki yüksek lisans derecesi alan Musk, modellik dışında beslenme uzmanlığı ve diyetisyenlik de yapıyordu.

2019 sonunda yayımlanan "A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success" (Bir Kadın Plan Yaparsa: Ömür Boyu Sürecek Macera, Güzellik ve Başarı için Tavsiyeler) isimli kitabında anlattığına göre, lisede birlikte okumuş olan Maye ve Errol, 1970'te evlendi.

Maye Musk, 2019'da Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda, evliliklerinin kısa sürede bozulduğunu, ilişkilerinde çeşitli şiddet olaylarının yaşandığını söylemişti. 2020 yılında Insider'a açıkladığına göre, Maye Musk henüz balayındayken Elon'a hamile kaldı. Ancak Elon (ve diğer kardeşleri) babalarından kopuk büyüdü. Hatta Elon Musk, Rolling Stone'a babasını "berbat bir insan" diye tanımlamıştı.

Maye ve Errol Musk'ın evlilikleri neredeyse 10 yıl sürdü. Maye Musk daha önce ayrılmak istediğini ancak evlilikleri resmen bitiren Boşanma Yasası'nın Güney Afrika'da 1979'a kadar yürürlüğe girmediğini belirtti. Çift yasa uygulamaya konduktan birkaç ay sonra boşandı.

KANADA YILLARI

1989 yılında Maye Musk çocuklarıyla birlikte Johannesburg'dan Kanada'ya taşındı. 2018'de CNBC'ye verdiği bir röportajda o tarihlerde ailesini geçindirebilmek için aynı anda beş farklı işte çalışmak zorunda olduğunu anlatmıştı.

Söylediğine göre bir yandan Toronto Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışıyordu, bu sayede çocukları harç ödemeden bu okulda okuyabiliyordu. Musk aynı zamanda haftada iki akşam modellik ve beslenme dersleri veriyordu. Bir yandan da beslenme uzmanı olarak çalışıyor ve resmen diyetisyen olabilmek için de eğitim alıyordu.

Toronto'da kira kontrolü olan küçük bir dairede yaşıyorlardı. Daire oldukça eskiydi, üstelik buraya taşındıkları dönemde doğru düzgün bir eşyaları da yoktu.

Maye Musk 2015'te Insider'a yaptığı açıklamada dairenin durumunu, "Üç hafta boyunca yerlerdeki zımbaları ve soyulmakta olan duvar kağıtlarını sökmekle uğraştık" diye tarif etmiş ve eklemişti:

"İlk maaşımı aldığımda ilk yaptığımız şey yerleri ucuz bir halıyla kaplatmak oldu. Çünkü koltuğumuz, sandalyemiz filan yoktu. İkinci aldığımız şey ise Elon'un bilgisayarı oldu. Böylece yerde oturup bilgisayarında çalışabilecekti."

"ÇOCUKLARIMA HİÇ YARDIM ETMEDİM"

Maye Musk, bu dönemde çocuklarının da çalışmak zorunda olduğunu söylemişti. Tosca bir yandan okuyor bir yandan da yakınlardaki pahalı bir markette reyon görevlisi olarak çalışıyordu. Elon ise daha üniversiteye başlamadan Microsoft'ta işe girmişti. Bu işi bulmasında annesinin iş arkadaşlarından birinin burada çalışan eşi aracı olmuştu. Elon ve Kimbal daha sonra da yine annelerinin bir arkadaşının desteğiyle bankada çalışmaya başlamıştı.

Ne var ki Maye Musk, çocuklarının bugün geldiği yerlerde kendisinin etkisi olduğunu reddediyor. Yine 2015'te Insider'a yaptığı açıklamada, "Çocuklarıma hiçbir zaman yardım etmedim" diyen Musk, şöyle devam ediyordu: "Ben çok fazla çalışıyordum, çocuklarımın kendi sorumluluklarını üstlenmeleri gerekiyordu. Özellikle Elon okulda başarılı olmak için çok çalışıyordu, ama sadece sevdiği derslerde... Her şeyi biliyordu ama sınıfının hem yaşça hem de fizik olarak en küçüğüydü."

Elon Musk'ın o yıllarda ilgilendiği şeyler kitaplar, bilgisayar programcılığı ve yatırımcılıktı. Hatta annesinin dediğine göre henüz 14 yaşındayken borsaya merak sarmış, Maye Musk da oğluna kendisini heyecanlandıran hisseye yatırım yapabilmesi için 1000 Güney Afrika Randı para vermişti.

TELEFON FATURALARI ÇOK YÜKSELİNCE…

"Etkim yok" dese de Maye Musk, Elon ve Kimbal'a kurdukları Zip2'nun ayağa kaldırılması sürecinde büyük destek verdi. Zip2, medya şirketleri ve e-ticaret müşterileri için iş yönergeleri ve haritalar sunan bir yazılım şirketiydi. Maye Musk ise o dönemde Toronto'da diyetisyenlik yapıyor ve ilk kitabı "Feel Fantastic"i (Harika Hisset) yayımlamaya hazırlanıyordu. Musk bir yandan kendi işlerinde çalışırken bir yandan da oğullarını ilk işlerini kurmaları için motive etmeye çalışıyordu.

O dönemde Elon, Silikon Vadisi'ne taşınmıştı. Kimbal ise sürekli kardeşini arayıp telefon faturasının şişmesine neden oluyordu. Anlattığına göre, bu gidişata dur diyen kişi anneleri olmuştu: "Kimbal geceleri sürekli ofisime gelip Elon'u arıyordu, telefonda iş konuşuyorlardı. Telefon faturam ayda 800 dolara çıkınca Kimbal'a işi bırakıp Elon'a katılmasını söyledim."

Maye Musk halen Toronto'da yaşıyordu ama altı haftada bir Silikon Vadisi'ne gidip oğullarını ziyaret ediyordu. Şirketin iş planından stajyerlerin idaresine, hatta baskı ve ofis masraflarına kadar her şeyle ilgilenen Musk ayrıca Elon ve Kimbal'ın yiyecek, giysi, mobilya ihtiyaçlarını karşılıyordu.

"BİR DAHA BEN ÖDEMEYECEĞİM"

1996 yılında Elon ve Kimbal Zip2'nun ofis kirasını ve diğer masraflarını ödeyebilsin diye, Musk biriktirdiği 10.000 dolar civarındaki parayı oğullarına verdi. Bunu "Hayatımın en iyi yatırımı" diye nitelendiren Musk, bir keresinde Kimbal'la birlikte sabahın 2'sine kadar fotokopicide bekleyip, Zip2'nun yatırımcı sunumlarını renkli yazıcılarda basıp toparlayabilmesine yardımcı olmuştu.

Maye Musk 2015'te yaptığı açıklamada, "O gece hem çok yorgun hem de çok heyecanlıydık. Daha sonra Palo Alto'nun en iyi restoranına gittik ve çocuklarıma, 'Bir daha birlikte yediğimiz yemeklerde hesabı ödemek için benim kredi kartımı kullanmayacağız' dedim. Gerçekten de düşündüğüm gibi oldu" diye anlatmıştı yaşadıklarını.

1997-1998 yıllarında Zip2 hızla yükselmeye başlayınca hem Elon hem de Kimbal yönetim kurulu toplantılarını sıklaştırma kararı aldı. Maye Musk da yönetim kurulunun bir üyesi olarak her hafta bu toplantılara katılıyor, bir yandan da diyetisyenlik ve modellik kariyerini sürdürüyordu. O günlerle ilgili Musk, "Her cuma gecesi bir araç kiralayıp yollara düşüyordum. Cumartesi sabahı saat 8.30'da San Francisco, San Jose ya da Sacramento'daki büyük mağazalarda defilelere çıkıyor ardından haftalık toplantılarımız için Zip2'nun ofisine gidiyordum" diye konuşmuştu.

HEDİYE ALAMADILAR AMA SÖZ VERDİLER

Nihayet Maye Musk da çocuklarına ve şirkete yakın olabilmek için San Francisco'ya taşındı. İki buçuk yıl burada yaşadıktan sonra da 1999'da New York'a yerleşti.

Musk'ın San Francisco'da olduğu dönemde kızı Tosca da Zip2'da çalışmaya başlamıştı. Üç kardeş annelerine 50'nci yaş günü için büyük bir hediye almak istemiş ancak paraları yetmeyince bir söz vermişlerdi. Musk, "Bana bir oyuncak ev, bir de kibrit kutusu büyüklüğünde oyuncak araba hediye ettiler ve 'Bir gün senin için bunların gerçeğini alacağız' dediler" demişti.

Bu olayın üzerinden çok geçmeden Zip2, 300 milyon dolar civarında bir fiyata bilgisayar üreticisi Compaq'e satıldı. Artık Musk kardeşler annelerine verdikleri sözü tutabileceklerdi.

HEM SÜPERMODEL HEM BÜYÜKANNE

2011'de çıplak pozlarıyla New York Magazine'in kapağında yer almasıyla büyük ses getiren Maye Musk, 70'li yaşlarında da modellik kariyerine devam edip beslenme danışmanlığını yapmayı sürdürdü. Hatta 2017'de 69 yaşındayken CoverGirl isimli makyaj ürünleri markasının en ileri yaştaki sözcüsü oldu.

2021'de ünlü bir yetenek ajansı olan Creative Artists Agency ile anlaşma yapan Musk 2022 yılında Sports Illustrated dergisine verdiği pozlarla "kapağa taşınan en yaşlı model" unvanını elde etti. Musk o dönemde derginin paylaştığı bir videoda, "Sports Illustrated için mayo modeli olabileceğimi düşünsem insanlar delirdiğimi düşünüp beni bir odaya kapatırdı. İnsanlara 70'lerindeki kadınların çok güzel olduğunu bildirmek beni çok heyecanlandırıyor" ifadelerini kullanıyordu.

I am so excited to be on the cover of @si_swimsuit at the age of 74. It’s about time!😉

You can buy your copy of #SISwim22 on May 19th!

