ABD'yi kana buladı... 10 kişiyi öldüren saldırganın kimliği belli oldu

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ABD, New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette meydana gelen silahlı saldırının şokunu yaşıyor.

Top Friendly Market adlı süpermarkette meydana gelen silahlı saldırıda en az 10 can kaybı olduğu bildirildi.

Saldırganın Payton Gendron isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklandı. Ülke basını saldırının ırkçı bir motivasyon ile düzenlendiğini yazdı.

SALDIRIYI CANLI YAYINLADI

Görgü tanıkları saldırganın askeri tarzda kıyafetler ve zırh giydiği bilgisini paylaşırken kan donduran bir detay ortaya çıktı.

Gendron'un saldırı anını sosyal medya platformu Twitch'te canlı yayınladığı, platformun söz konusu görüntüleri kısa sürede sildiği açıklandı.

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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Markette güvenlik görevlisi olarak çalışan eski Buffalo polisi Aaron Salter Jr, silahlı adamı durdurmaya çalıştı ancak aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan ve hakim karşısına çıkarılan Gendron, suçlamayı anladığını ve suçsuz olduğunu söyledi.

Erie İlçesi Bölge Savcısı John Flynn, Gendron'un birinci derece cinayetten suçlanacağını açıkladı.

Flynn, saldırıya ilişkin terörizm soruşturması da yaptıklarını da sözlerine ekledi.

180 SAYFALIK MANİFESTO

Saldırgana ait olduğu düşünülen ve internette yayınlanan bir manifesto ise polis tarafından inceleme altına alındı.

180 sayfa olduğu belirtilen söz konusu manifesto siyasi elitlerin beyaz nüfusu azaltmak için göç ve diğer politikaları kullandığını iddia ediyor ve bununla mücadele kapsamında siyahileri öldürme planına ev sahipliği yapıyor.