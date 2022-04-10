ABD'yi işaret etmişti... Pakistan'da Imran Khan görevinden alındı!

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Pakistan’ın Ulusal Meclis’inde Başbakan Imran Khan ve hükümeti için güven oylaması yapıldı. Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Qaiser ve Meclis Başkan Yardımcısı Qasim Suri, güven oylaması öncesinde görevlerinden istifa etti.

Meclis oturumu, Meclis Başkanı Asad Qasier'in görevinden istifa etmesinin ardından, Meclis Üyesi Ayaz Sadık tarafından yönetildi. Ayaz Sadık oylama sürecinin ardından yaptığı açıklamada, "342 üyeli mecliste 174 üye hayır oy kullandı. Dolayısıyla Pakistan Başbakanı Imran Khan ve hükümeti güven oylamasını kaybetti” dedi.

Khan, Rusya Ukrayna işgaline girişirken Vladimir Putin ile görüşmüş ve daha önce ABD'nin "terörle savaşını" eleştirmişti.

Pakistan Ulusal Meclis’inin 2018 yılında göreve gelen Başbakan Khan’ın görevden alınmasının ardından yeni bir başbakan ataması gerektiği ve meclis tarafından atanan kişinin Ekim 2023 tarihine kadar iktidarda kalacağı belirtildi.

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KHAN'DAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Pakistan’da hakkında görevden alınması için gensoru önergesi verilen Başbakan Imran Khan güven oylaması öncesi ulusa seslenmişti.

Khan konuşmasında, hükümetini devirmek için bir yabancı komplonun “kanıtını” gösterdiği iddia edilen “tehdit notu”ndan bahsetmişti.

Khan konuşması sırasında dil sürçmesiyle komplonun arkasındaki ülke olarak “Amerika Birleşik Devletleri” adını vermiş, ancak hızla konuşmasına devam ederek, “yabancı bir ülkenin” Pakistan ulusuna karşı bir “tehdit notu” gönderdiğini belirtmişti.

Siyasete giren eski yıldız kriketçi, 2018'de yolsuzluk ve kayırmacılıkla mücadele vaadiyle iktidara gelmişti. Khan hala çok sayıda destekçiye sahip olsa da, artan geçim sıkıntısı, büyüyen dış borç ve diğer skandallar yüzünden gözden düştü. Uzmanlar ayrıca, Khan'ın ordunun da desteğini kaybettiğini söylüyor. Siyasete giren eski yıldız kriketçi, 2018'de yolsuzluk ve kayırmacılıkla mücadele vaadiyle iktidara gelmişti. Khan hala çok sayıda destekçiye sahip olsa da, artan geçim sıkıntısı, büyüyen dış borç ve diğer skandallar yüzünden gözden düştü. Uzmanlar ayrıca, Khan'ın ordunun da desteğini kaybettiğini söylüyor.

Muhalif milletvekilleri, Khan'ı iktidardan düşürmek için geçen Cumartesi günü güven oylaması talep etmişti.

Ancak Khan'ın partisine üye Parlamento Başkan Yardımcısı Kasım Suri, "yabancı müdahalesi" olduğu iddiasıyla güven oylamasını engellemiş ve devlete bağlılık çağrısı yapan anayasaya aykırı olduğunu savunmuştu.

Pakistan'ın 75 yıllık bağımsızlık tarihinin 33 yılında doğrudan ordu tarafından yönetildi. Ancak ordunun şu andaki lider kadrosu, siyasi gelişmelere karışmadıklarını iddia ediyor.

Khan ise daha sonra parlamentoyu feshetmiş ve erken seçim çağrısı yapmıştı.

Yüksek Mahkeme Perşembe günü güven oylamasının durdurulmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş ve bugün yapılmasını emretmişti.