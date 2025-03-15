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Son dakika... ABD’yi hortum vurdu: 14 ölü

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Hortum#Ölüm
Son dakika... ABD’yi hortum vurdu: 14 ölü
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 20:23

ABD’nin Orta ve Doğu bölgelerinde gece boyunca etkili olan hortumlar geride büyük hasar bırakırken, en az 14 kişi hayatını kaybetti.

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ABD’yi hortum vurdu. Gece boyunca Orta ve Güney bölgelerinde etkili olan hortumlar geride büyük hasar bırakırken, en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Hava Tahmin Merkezi meteorologlarından David Roth, alçak basınç sisteminin Arkansas, Illinois, Mississippi ve Missouri eyaletlerinin bazı bölgelerinde güçlü fırtınalara yol açtığını ve bu nedenle dün geç saatlerden bugün erken saatlere kadar 26 hortumun meydana geldiğinin rapor edildiğini ancak teyit edilmediğini bildirdi. Roth, "Bugün Alabama ve Mississippi'de daha fazla hortum için yüksek risk var. Olasılık yüzde 30. Bu oldukça önemli bir oran" dedi.

Son dakika... ABD’yi hortum vurdu: 14 ölü

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Hava tahmincileri, fırtınaların yeniden güç kazanmasıyla birlikte, muhtemel en yüksek hortum ve şiddetli gök gürültülü fırtına riskinin bu gece olduğunu belirtti.

Son dakika... ABD’yi hortum vurdu: 14 ölü

Ulusal Hava Durumu Servisi’ne göre fırtına gün boyunca doğuya doğru hareket edecek ve gece yarısına kadar Florida Panhandle ve Atlanta'ya ulaşacak.

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#ABD#Hortum#Ölüm

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