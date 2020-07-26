MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'yi 'Hanna'dan sonra sel vuracak! yarım metreye ulaşacak
GeriDünya ABD'yi 'Hanna'dan sonra sel vuracak! yarım metreye ulaşacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA-Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 26.07.2020 - 21:47,Son Güncelleme:

ABD'yi 'Hanna'dan sonra sel vuracak! yarım metreye ulaşacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'yi 'Hanna'dan sonra sel vuracak! yarım metreye ulaşacak
Abone Olgoogle-news

ABD'de Hanna kasırgasının vurduğu Teksas eyaleti için sel uyarısı yapıldı.

Atlantik kasırga sezonunun ilki olan Hanna, saatte 145 kilometre hızla kategori 1 seviyesinde Teksas'ın güneyine ulaştıktan sonra hız kaybederek tropik fırtınaya dönüştü.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, fırtınanın Teksas'ın güneyi ve Meksika'nın kuzeyine şiddetli yağmur bırakarak sele neden olabileceği, sel sularının ise yaklaşık yarım metre yükselebileceği uyarısı yaptı.

Eyaletin güneyinde 180 binden fazla kişi elektrik kesintilerinden etkilenirken oteller ve okullar, sel baskınlarına karşı barınak olarak hazırlandı.

Teksas Valisi Greg Abbott, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla arttığı ve hastane kapasitelerinin yetersiz kalmaya başladığı eyalette, Hanna kasırgasının da salgının daha fazla yayılmasınına neden olmaması için gerekli önlemleri alacaklarını söyledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle