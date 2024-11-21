ABD’yi bomba siklonu vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

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ABD’nin kuzeybatısında etkili olan bomba siklonu nedeniyle Washington eyaletindeki vatandaşlar zor günler geçiriyor. Washington'da etkisini gösteren bomba siklonunun yol açtığı şiddetli rüzgar sebebiyle evinin üstüne ağaç devrilen bir kadın hayatını kaybetti. Yetkililer, siklonda en az 2 kişinin öldüğünü açıkladı.

Seattle şehrinin güneydoğusundaki Maple Vadisi’nde, bir ağacın karavanlarının üzerine devrilmesi sonucu ise 2 kişi yaralandı.

OKULLAR EĞİTİME ARA VERDİ

Eyalette saatte 110 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar ağaçların ve elektrik hatlarının devrilmesine yol açarken, 368 bin 443 ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Kanada'nın Pasifik kıyısındaki British Columbia eyaletinde de siklon nedeniyle 225 bin ev ve iş yerine elektrik verilemedi. Washington'ın batısında okullar eğitime ara verdi.

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Bellevue İtfaiyesi, “Şehrin birçok noktasında ağaçlar devriliyor ve evlerin üzerine düşüyor. Mümkünse en alt kata gidin, pencerelerden uzak durun ve dışarı çıkmayın” açıklaması yaptı.