ABD’yi ayağa kaldıran anlaşma… İdam yerine müebbet… 11 Eylül’ü planlayan üç isim itirafçı oldu!

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ABD'de 2001'de düzenlenen 11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed, Velid Bin Attaş ve Mustafa Ahmed Adem el-Havsavi itirafçı oldu.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un üç ismin suçlarını itiraf ettiklerini duyurması tüm dünya medyasında manşetlere taşındı.

ANLAŞMA DETAYLARI AÇIKLANMADI

Pantagon; yıllardır yargılanmadan ABD'nin Guantanamo Üssü'nde tutulan Halid Şeyh Muhammed, Velid Bin Attaş ve Mustafa Ahmed Adem el-Havsavi ile varılan anlaşmanın detaylarını ise kamuoyuna açıklamadı.

Amerikan New York Times gazetesi ise üç ismin, idam yerine müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmaları karşılığı itirafçı olmayı kabul ettiklerini yazdı.

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Gazeteye göre savcılar, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına, varılan anlaşmanın detaylarını açıklayan bir mektup gönderdi.

SALDIRILARIN MİMARI OLAN İSİM 2003’TE YAKALANMIŞTI

ABD'de 11 Eylül 2001'de düzenlenen saldırıların "mimarı" olduğu iddia edilen Halid Şeyh Muhammed, 2003 yılında Pakistan'da yakalanmıştı.

11 Eylül sanıkları komplo kurmak, savaş hukukunu ihlal ederek cinayet işlemek, sivillere saldırmak, kasten ciddi bedensel yaralanmaya neden olmak, savaş hukukunu ihlal ederek mülke zarar vermek, "terörizm ve terörizme maddi destek" gibi bir dizi suçla itham ediliyor. 11 Eylül saldırırısının baş mimarı Halid Shaikh Mohammad'in de aralarında bulunduğu üç teröristin idam cezasından anlaşmayla kurutlması ABD basınında manşetlerde

SALDIRILARDA 2976 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ABD, 11 Eylül 2001'de, Japonya'nın 1941'deki Pearl Harbour saldırısından bu yana topraklarındaki en kanlı saldırılara sahne oldu.

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El-Kaide örgütünün 19 militanı dört yolcu uçağını kaçırdı. İlk iki uçak New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin "İkiz Kuleler" olarak anılan binalarına, üçüncü uçak ise Pentagon'a çarptırıldı.

Koordineli saldırılarda dördüncü uçağın da başkent Washington'daki bir federal hükümet binasını vurması planlandı ancak bu uçak yolcuların militanlara direnmesi sonucu Pensilvanya eyaletinde bir tarlaya düştü.

Halid Shaikh Mohammad'in 2003'te yakalandığında ve 2009'da çekilmiş 2 ayrı fotoğrafı

ABD, 2976 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrası, "Terörizme karşı savaş" politikası kapsamında Afganistan ve Irak'ı işgal etmişti.

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KURBANLARIN AİLELERİNDEN BÜYÜK TEPKİ

Eylül 11 saldırılarında öldürülen kahraman ilk müdahale ekiplerinin acılı aileleri aralarında saldırının planlayıcısı olmakla suçlanan Halid Shaikh Mohammad'in de bulunduğu üç teröristin ölüm cezasından kurtulmasını sağlayan anlaşmayı eleştirdi.

Eşi Moira Smith terör saldırılarında hayatını kaybeden tek kadın polis memuru olan emekli NYPD memuru Jim Smith, "Çok sert bir yumruk yemiş gibi hissediyorum" dedi.

Smith The Post'a verdiği demeçte, "Savcılık ve aileler 23 yıldır bu teröristlerin sevdiklerimize yaptıklarını kayıtlara geçirmek için mahkemede günümüzün gelmesini bekledik" dedi.





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“YÜREK PARÇALAYICI”

İtiraf anlaşmasını öğrendikten sonra polis memurlarının ailelerinden telefon yağmuruna tutulan Polis Yardımlaşma Derneği Başkanı Patrick Hendry, bunun "yürek parçalayıcı ve çileden çıkarıcı" olduğunu söyledi.

Hendry açıklamasında "Sevdiklerinin fedakârlıklarına saygısızlık ediliyor ve yeniden mağdur ediliyorlar. Bu kişiler, ulusumuza karşı sadece o gün 2.977 kişinin değil, o günden bu yana binlerce kişinin hayatına mal olan bir saldırının planlayıcısı oldular" ifadelerini kullandı.