ABD'yi alarma geçiren kayboluş: Havada iletişimi kesildi

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Bermuda'dan ABD'nin Boston kentine gitmek üzere havalanan 6 kişilik Gulfstream G100 tipi uçakla Atlas Okyanusu üzerinde iletişim kesildi. ABD Sahil Güvenliği, Massachusetts eyaletine bağlı Nantucket açıklarında uçağı bulmak için hava ve deniz unsurlarıyla arama başlattı.

UÇAKLA İLETİŞİM KESİLDİ

ABD Sahil Güvenliği ve Federal Havacılık İdaresi (FAA), Bermuda'dan Boston'a giden uçakla bağlantının kesilmesinin ardından harekete geçti. Sahil Güvenliği Kuzeydoğu Bölgesi, arama alanının Nantucket kıyıları açıklarında olduğunu açıkladı.

Gulfstream G100 tipi uçak, Bermuda'dan Boston'a doğru ilerliyordu. Uçak, planlanan iniş saatinden önce FAA ile bağlantısını kaybetti.

FlightAware verilerine göre uçak, Bermuda Uluslararası Havalimanı'ndan ABD Doğu Saati ile 23.41'de havalandı. Uçağın Boston'a 01.25'te ulaşması planlanıyordu.

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HAVADAN VE DENİZDEN ARAMA BAŞLATILDI

ABD Sahil Güvenliği, uçakta bulunan 6 kişiye ulaşmak için hava ve deniz ekiplerini bölgeye sevk etti.

FlightRadar24 verilerine göre Sahil Güvenliği'ne ait iki uçak Nantucket'ın hemen güneyinde arama çalışması yürütüyor. Ekipler, uçağın son bilinen konumu ve olası uçuş güzergahı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Uçağın neden kaybolduğu ve iletişimin neden kesildiği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

UÇAK TIBBİ TAŞIMACILIK ŞİRKETİNE AİT

Kanada Sivil Uçak Sicili kayıtlarına göre Kanada tescilli uçak, Latitude Air Ambulance şirketine ait. Ontario merkezli şirket, özel tıbbi bakıma ihtiyaç duyan hastaların ülkeler arasında hava yoluyla naklini gerçekleştiriyor.

Şirket, uçakta bulunan 6 kişinin kimlikleri veya aralarında hasta bulunup bulunmadığı konusunda henüz açıklama yapmadı.

Uçağın Bermuda'dan Boston'a hangi amaçla uçtuğu ve kaybolduğu sırada herhangi bir teknik sorun yaşayıp yaşamadığı da henüz bilinmiyor.