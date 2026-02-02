ABD'yi alarma geçiren İran gerçeği: Habersiz saldırı olasılığı Pentagon'u harekete geçirdi! Barış için adres Türkiye mi olacak?

Haberin Devamı

Körfez ülkeleri, İran'ın füze programının ciddi bir tehdit oluşturduğu konusunda ABD'yi uyardı. Mısır, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğunda İran ile ABD heyetlerinin Türkiye'de bir araya gelebileceği iddia edildi. Olası bir çatışma öncesinde ABD, bölgedeki müttefiklerini ve kendi birliklerini korumak için Orta Doğu'ya ilave hava savunma sistemleri sevk ediyor.

Körfez ülkeleri, ABD ile temaslarında İran'ın sahip olduğu füze kapasitesinin ölümcül bir tehdide dönüştüğünü belirtti. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ın da aralarında bulunduğu ülkeler, ABD yetkililerini Tahran'ın füze programının bölgedeki ABD çıkarlarına büyük zarar verebileceği konusunda bilgilendirdi.

Haberin Devamı

Gerilimler tırmanırken, Türkiye, Mısır ve Katar'ın diplomatik girişimleri sürüyor. ABD basınında çıkan haberlere göre, İran ve ABD'nin bu hafta Ankara'da görüşebilmesi için çalışmalar sürüyor. İranlı bir diplomat, Tahran'ın Washington yönetiminin askeri tehdidi altında diyalog kurmayı kabul etmeyeceğini ifade etti.

Pentagon, İran ile geniş ölçekli çatışma olasılığının yükselmesi üzerine bölgeye ek hava savunma sistemleri konuşlandırma kararı aldı.

TAHRAN'IN 'ÖLÜMCÜL' FÜZE GÜCÜ

Wall Street Journal'a (WSJ) demeç veren eski İranlı diplomat Amir Mousawi, Tahran'ın 12 günlük savaştan bu yana füze üretimini ikiye katladığını ve hasar görmüş fırlatma rampalarının onarımında önemli ilerleme kaydettiğini söyledi. İran ayrıca, vurulması daha zor olan ülkenin dağlık bölgelerinde de bazı fırlatma rampaları kurdu.

Haberin Devamı

Mousawi, "İran'da binlerce metre yüksekliğinde dağlar var. Bu tesislere kolayca ulaşmak ve hasar vermek mümkün değil." dedi.

Bu yetenekler o kadar büyük bir tehdit oluşturuyor ki, bazı Körfez ülkeleri ABD'nin askeri yığılmasından uzaklaşmak için adımlar attı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan geçen hafta, ABD güçlerinin herhangi bir operasyonda kendi topraklarını veya hava sahalarını kullanmayacağını açıkladı.

Eski Savunma Bakanlığı Arap Yarımadası İşleri Direktörü David Des Roches'e göre, İran bölgedeki en büyük füze programına sahip.

Haberin Devamı

İRAN ANİ SALDIRI DÜZENLEYEBİLİR

İran, bölgedeki ABD müttefiklerine, Basra Körfezi'nde ölümcül saldırılar düzenleme yeteneğinin hala bulunduğunu ve bu seferki saldırıların, El-Udeid saldırısında olduğu gibi ölçülü ve önceden haber verilerek yapılmayacağını işaret etti. İran'ın dini lideri Pazar günü, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının "bölgesel savaşa" yol açacağı uyarısında bulundu.

Körfez müttefikinin değerlendirmesine göre, İran kısa menzilli mühimmatını, fırlatma rampalarını ve füze üretim sisteminin bazı unsurlarını elinde bulunduruyor. Bu mühimmat, Basra Körfezi'ndeki ABD çıkarlarına, aralarında bir düzineden fazla askeri üs ve on binlerce askerin de bulunduğu noktalara ulaşabilir.

Haberin Devamı

ABD, HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ KONUŞLANDIRIYOR

ABD Savunma Bakanlığı, İran'dan gelebilecek misillemelere karşı tedbir alıyor. Pentagon, İsrail'i ve ABD birliklerini korumak için ek hava savunma sistemlerini bölgeye gönderdi.

Gözden Kaçmasın İran, Avrupa ordularını terörist grup ilan etti Haberi görüntüle

Axios'un haberine göre, ABD'li savunma yetkilileri, Orta Doğu'daki üslere ek bir Thaad bataryası ile Patriot sistemleri konuşlandırıldığını bildirdi. Söz konusu savunma unsurlarının Ürdün, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a yerleştirildiği öğrenildi. Bölgede halihazırda hava tehditlerine karşı destroyerler de görev yapıyor.

Amerikalı yetkililer, sınırlı hava saldırıları düzenlenebileceğini ifade etti. Ancak kapsamlı bir operasyonun İran'dan orantılı bir karşılık göreceği değerlendirmesi yapıldı. Bu nedenle güçlü hava savunmasının şart olduğu görüşü hakim.

Haberin Devamı

TÜRKİYE'DE GÖRÜŞME İHTİMALİ

İran ile ABD arasında yaşanan gerginlik diplomatik kanalları da hareketlendirdi. Mısır, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuk çabaları sonucunda tarafların Ankara'da bir araya gelebileceği iddia edildi. İran ve ABD heyetleri arasında bu hafta içinde görüşme yapılması planlanıyor.

Konuya yakın bir yetkili, sürecin ilerlediğini ve ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump'ın henüz nihai bir saldırı kararı vermediği aktarıldı. Trump yönetiminin diplomatik çözüme açık olduğu bilgisi paylaşıldı.

İranlı bir diplomat, saygılı bir diyalog için kapıların açık olduğunu belirtti. Ancak ABD'nin askeri tehdidi altında müzakerelerin mümkün olmadığını sözlerine ekledi. Trump'ın öne sürdüğü şartların gerçekçi ve müzakere edilemez bulunduğu ifade edildi.