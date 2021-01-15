‘ABD’ye S-400 için diyalog çağrısı’

Ankara’da yabancı basın kuruluşlarının muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 alımı ve ABD yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin hava savunma sistemi ihtiyacını karşılamak için öncelikle ABD’nin Patriot ve Fransa-İtalya yapımı SAMP-T sistemlerini satın almak istediğini, bu girişimin sonuçsuz kalması üzerine Rusya’dan S-400’ün alındığını hatırlattı.

YENİ S-400 GÖRÜŞMELERİ

Bakan Hulusi Akar, “ABD ve Avrupalılarla görüştük. Maliyet, teknoloji transferi, ödeme şartları, teslimat, üretim gibi konularda maalesef uygun cevaplar alamadık. Olumlu cevap veren Rusya’dan bunu ülkemiz için temin etmemiz gerekti” ifadelerin kullandı. S-400’lerin birinci paket alımında kontrollerin devam ettiğini söyleyen Akar, ikinci paket alımı için ise görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

‘F-35’E DÖNMEK İSTİYORUZ’

S-400’lerin, Amerikan F-35 savaş uçakları için sorun teşkil edeceği görüşüne katılmadığını aktaran Milli Savunma Bakanı, konuyla ilgili sorunların diyalog yolu ile çözülebileceğini söyledi. Türkiye’nin F-35 programına dönmek istediğini vurgulayan Akar, “F-35 için ciddi zaman ve enerji harcandı. Bunun durdurulması ciddi sorun. Bu kadar riskin olduğu ortamda birlikteliğin tahrip edilmemesi, zarar görmemesi lazım” dedi. Amerika’nın Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarını yanlış bulduğunu kaydeden Akar, “Biz şimdi hasım mıyız? Biden döneminde ABD’nin bu kararını gözden geçirmesini ve normalleşmeye geçmeyi bekliyoruz” ifadesini kullandı.

BİR ÇÖZÜM BULUNABİLİR

Akar, ‘Türkiye, S-400’lerden vazgeçer mi’ sorusu üzerine “Geldiğimiz noktadan geri dönmek çok sorunlu bir durum. ABD çözüm için istekliyse teknik düzeyde çalışarak bir çözüm bulunabilir” ifadesini kullandı. Türkiye’nin Patriot sistemi alma isteğinin de devam ettiğini vurgulayan Akar, “Bu toplantının yeniden başlatılmasını bekliyoruz. Ama konuşma, cevap olmadan yaptırımlarla, tehdit diliyle bir yere varmak mümkün değil. Diyalogla ancak çözüm bulabiliriz” dedi.