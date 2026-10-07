ABD'ye pahalıya patladı: İran savaşının faturası sızdırıldı

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ABD'nin İran'a yönelik savaşında yaşadığı askeri kayıpların boyutu ortaya çıktı. Kongre Araştırma Servisi'nin (CRS) raporuna göre, savaşın başlangıcından bu yana en az 81 ABD askeri hava aracı kaybedildi veya hasar gördü. Bu araçların toplam maliyetinin 3,3 milyar dolara kadar ulaştığı belirtildi.

F-35 VE F-15'LER DE KAYIPLAR ARASINDA

ABD'nin kayıpları arasında F-35A Lightning II ve F-15E Strike Eagle gibi gelişmiş savaş uçakları da yer aldı.

CRS raporuna göre 12 F-15E kaybedildi veya hasar gördü. Bu uçaklardan üçü 2 Mart'ta Kuveyt üzerinde dost ateşiyle düşerken, bir F-15E de sonraki ay İran üzerinde düştü.

Sekiz F-15E ise 9 ve 10 Eylül'de İran'ın Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne düzenlediği saldırılarda hafif hasar aldı. Hasar gören uçakların daha sonra yeniden hizmete döndüğü belirtildi.

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CRS, 19 Mart'ta İran'dan açılan ateş sonucu bir F-35A'nın da hasar gördüğünü bildirdi. Raporda, uçağın değerinin 92 milyon doların üzerinde olduğu belirtildi.

45 REAPER İHA KAYBEDİLDİ

ABD'nin en büyük kayıplarından biri MQ-9 Reaper filosunda yaşandı. Rapora göre en az 45 MQ-9 Reaper kaybedildi.

Her bir Reaper'ın değerinin 30 ila 50 milyon dolar arasında olduğu belirtildi. Kayıpların ardından ABD'nin konuşlandırılabilir Reaper filosu 135'e geriledi.

ABD Hava Kuvvetleri'nin her an en az 189 konuşlandırılabilir Reaper bulundurması gerekiyor.

270 MİLYON DOLARLIK E-3 SENTRY DE KAYBEDİLDİ

ABD'nin kayıpları arasında yaklaşık 270 milyon dolar değerindeki E-3 Sentry erken uyarı ve gözetleme uçağı da bulunuyor.

Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlenen saldırının ardından hasar görmüş bir E-3 Sentry uçağı

Boeing 707 temel alınarak geliştirilen E-3 Sentry, yaşlanan ancak ABD ordusu için kritik öneme sahip bir platform olarak öne çıkıyor. ABD Hava Kuvvetleri verilerine göre 2015 yılında envanterde 32 E-3 bulunuyordu.

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ABD ayrıca nisan ayında bir A-10 Thunderbolt II saldırı uçağını kaybetti. Bir başka A-10 ise eylül ayında Ürdün'e yönelik saldırıda hasar gördü.

ABD'NİN KAYBETTİĞİ VE HASAR GÖREN 81 HAVA ARACI

CRS raporundaki listeye göre ABD'nin İran savaşı sırasında kaybettiği veya hasar gören hava araçları şöyle sıralandı:

45 MQ-9 Reaper

12 F-15E Strike Eagle

7 KC-135 Stratotanker

4 AH-6 Little Bird

3 MQ-1

2 A-10 Warthog

2 MC-130J Commando II

1 F-35A Lightning II

1 E-3 Sentry

1 HH-60W Jolly Green II

1 MQ-4C Triton

1 AH-64 Apache

1 MH-60 Sea Hawk

CRS, listedeki sayının ilerleyen dönemde değişebileceğini belirtti. Raporda, bazı bilgilerin gizli olması, operasyonların devam etmesi ve bazı olaylarda sorumluluğun kesin olarak belirlenememesi nedeniyle rakamların güncellenebileceği ifade edildi.

Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlenen saldırının ardından hasar görmüş bir E-3 Sentry uçağı

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İRAN SAVAŞININ FATURASI 43,6 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

ABD'nin İran savaşındaki maliyet yalnızca kaybedilen hava araçlarıyla sınırlı kalmadı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), savaşın toplam maliyetini 43,6 milyar dolar olarak hesapladı.

Bu rakam, ağustos ayındaki tahmine göre 5 milyar dolarlık artış anlamına geldi. Silah harcamaları da bir aydan biraz fazla sürede 21,7 milyar dolardan 28,1 milyar dolara yükseldi.