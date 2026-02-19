×
ABD’ye meydan okuyan hamle... Rusya İran ile tatbikat başlatıyor

İRAN ve ABD arasında önceki gün Cenevre’de yapılan nükleer müzakereler sonrasında Hürmüz Boğazı’nda tansiyon yükselmeye devam ediyor. İran ve Rusya’nın bugün Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nun kuzeyinde tatbikat yapacağı duyuruldu.

İran medyasının, Tuğamiral Hasan Maghsoudlo’ya dayandırdığı haberinde, ‘tatbikatın amacının; deniz güvenliğini güçlendirmek ve iki ülkenin donanmaları arasındaki ilişkileri geliştirmek’ olduğu kaydedildi. Nitekim, İran Devrim Muhafızları Ordusu, pazartesi günü Hürmüz Boğazı’nda tatbikatlara başlamıştı. Arap medyasına göre, bu tatbikatlar ABD’nin ocak ayından beri bölgede konuşlanan askeri varlığına meydan okuyor.

‘KIYAMET UÇAĞI’ TAHRAN’DA

Hürmüz’de ortak tatbikat hazırlıkları sürerken, Rusya, tatbikat için ‘Kıyamet uçağı’ olarak bilinen Tupolev Tu-214PU tipi uçağı da İran’a gönderdi. Havadan komuta merkezi görevi görebildiği için ‘Kıyamet Uçağı’ diye anılan uçak, Tahran’daki İmam Humeyni Havalimanı’na iniş yaptı. Güvenli iletişim sistemleriyle donatılan Tu-214PU, Rusya’nın en gizli görevlerinde kullanılıyor. ‘Uçan Kremlin’ olarak da anılan uçakta füze sistemleri ve saldırılara karşı koruyucu ekipman bulunuyor.

İRAN’A İKİ HAFTA SÜRE

Öte yandan sürecin diplomasi kanadında, görüşmelerin devam edeceği bilgisi paylaşıldı. İsrail basınına göre, İran ve ABD’nin Cenevre’de gerçekleştirdiği müzakerelere ilişkin konuşan bir ABD yetkilisi toplantıda ilerleme kaydedildiğini ancak birçok detayın ‘hâlâ görüşülmesi gerektiğini’ belirtti. Öte yandan dün de Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ‘İran’a saldırı için birçok argümanın olduğunu’ belirterek, “İran’ın anlaşma yapması akıllıca olacaktır” dedi.

TRUMP’TAN İRAN İÇİN DİEGO GARCİA İSTEĞİ... ‘İADE ETME ORA BANA LAZIM’

İRAN’a yönelik baskıyı arttırmak için Ortadoğu’ya yapılan askeri yığınağa ek olarak ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’den, stratejik konuma sahip olduğunu vurgulayarak Birleşik Krallık’ın denizaşırı bölgesi olan Britanya Hint Okyanusu Toprakları’nda bulunan Diego Garcia Adası’nı, Morityus’a iade etmemesi çağrısında bulundu. Diego Garcia Adası’ndaki Amerikan üssünün önemine işaret eden Trump, “İran bir anlaşma yapmamaya karar verirse, ABD’nin son derece istikrarsız ve tehlikeli bir rejimin potansiyel saldırısını ortadan kaldırmak için Diego Garcia’yı ve Fairford’da bulunan hava üssünü kullanması gerekebilir” vurgusunu yaptı.

Trump, daha önce İngiltere’nin Diego Garcia Üssü’nün de bulunduğu Chagos Adaları’nı, uluslararası mahkemelerin ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun kararı doğrultusunda Morityus’a iade etme kararını ‘aptallık’ ve ‘zayıflık’ sözleriyle eleştirmişti.

