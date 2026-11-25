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İran, askerî kapasitesine ilişkin dikkat çeken bir gelişmeyi geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştı. Ülkenin yer altındaki askerî tesislerinden birinde görüntülenen yeni füze fırlatma sistemi, aynı anda iki sıvı yakıtlı füzenin ateşlenmesine imkân sağlıyor.

İran yönetimi tarafından yayımlanan görüntüler, ABD ile yaşanan gerilimin yeniden tırmanabileceği bir dönemde Tahran’ın askerî hazırlıklarını ve caydırıcılık mesajlarını yeniden gündeme getirdi.

KOMUTANLAR FÜZE TESİSİNDE

İran’ın yarı resmî Fars Haber Ajansı tarafından X platformunda paylaşılan videoda, İran Devrim Muhafızları Ordusu (İDGK) komutanlarının yer altındaki bir füze tesisini ziyaret ettiği görüldü. Görüntülerde, tüneller içerisinde hareket eden askerî araçların yanı sıra çeşitli füze sistemleri ve çift fırlatma kapasiteli yeni platform da yer aldı.

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Yeni sistemin tanıtılması, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın askerî kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hâle getirildiğine yönelik açıklamalarının ardından dikkat çekti.

IRGC Commander Visits Underground Missile City https://t.co/D3sxd5cvJX https://t.co/VXxXR19zQC — Fars News Agency (@EnglishFars) November 21, 2026

Paylaşılan görüntülere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi, yer altındaki füze tesisini ziyaret ederek askerî yetkililerden bilgi aldı. The Telegraph’ta yer alan haberde ziyaret sırasında birliğin hazırlık durumu, füze kapasitesi ve son dönemde gerçekleştirilen askerî çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi de yeni sistemin tanıtımı sırasında yaptığı açıklamada, ülkenin askerî kapasitesinin önemli ölçüde geliştirildiğini savundu. Musevi, İran’ın savaş stratejisinde yeni unsurlara yer verildiğini belirterek, “Savaş yapımıza sürprizler ve son derece etkili unsurlar entegre ettik” ifadelerini kullandı. Tesisin tam konumu ise açıklanmadı.

YENİ SİSTEMİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİĞİ: AYNI ANDA İKİ FÜZE

İran’ın tanıttığı yeni fırlatma platformunun en dikkat çekici özelliği, aynı anda iki sıvı yakıtlı füze ateşleyebilmesi. Bu özellik, özellikle füze fırlatma araçlarının saldırı kapasitesi üzerindeki etkisini artırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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Sıvı yakıtlı füze sistemleri, farklı teknik özellikleri sayesinde operatörlere uçuş hızı ve yörünge üzerinde belirli ayarlamalar yapma imkânı sunabiliyor. Bununla birlikte, bu sistemlerin fırlatma öncesinde yakıtlandırma ve hazırlık süreçlerine ihtiyaç duyması, operasyonel açıdan önemli bir dezavantaj oluşturuyor.

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri, daha önce 7 Nisan’da aynı anda iki katı yakıtlı füze ateşleyebilen bir fırlatma sistemini kullanmıştı. Ancak yeni görüntüler, İran’ın çift fırlatma kapasitesine sahip sıvı yakıtlı sistemini ilk kez kamuoyuna göstermesi bakımından önem taşıyor.

Savunma analisti Eva Renon, sıvı yakıtlı füzelerin fırlatılmaya hazırlanmasının saatler sürebileceğini ve bu sistemlerin operasyonel açıdan bazı dezavantajlar taşıdığını belirtiyor. Analist, İran’ın Nisan 2024’te İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda kullanılan füzelerin önemli bir bölümünün hedefe ulaşamadığını veya hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini hatırlatıyor. Renon'a göre yeni sistemin asıl önemi, İran'ın sahip olduğu füze sayısından ziyade, tek bir saldırı dalgasında kullanılabilecek fırlatma kapasitesini artırmasında yatıyor.

İRAN FÜZE KAPASİTESİNDEKİ AÇIĞI NASIL KAPATIYOR?

Peki, İran’ın aynı anda iki sıvı yakıtlı füze fırlatabilen yeni sistemini tanıtması, ülkenin gerçek askerî kapasitesinde nasıl bir değişime işaret ediyor? Bu gelişme, ABD ve İsrail’in İran’ın füze altyapısını büyük ölçüde etkisiz hâle getirdiği yönündeki açıklamalarını ne ölçüde sorgulatıyor?

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“Bu gelişmeyi doğru yere koymak için önce şunu sormak lazım: İran’ın asıl açığı neydi?” diyen İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) araştırmacılarından Oral Toğa, “İsrail ve ABD değerlendirmelerine göre, savaşta yaklaşık 400 fırlatıcının yarısından fazlası imha edildi. Yani İran’ın darboğazı füze değil, fırlatıcı. Bu açıdan bakınca yeni sistemin mantığı anlaşılıyor. Füze sayısını artırmıyor, fırlatıcı başına atış kapasitesini ikiye katlıyor. Böylece kaybedilen fırlatıcıların bir kısmını telafi etmeye çalışıyor” dedi.





“ASIL SORGULATAN BU VİDEO DEĞİL, ABD’NİN KENDİ İSTİHBARATI”

Sıvı yakıtlı füzelerin ayrıca önemli olduğunun altını çizen Toğa, “Çünkü İran’ın en uzun menzilli ve en ağır başlık taşıyan füzelerinin önemli bir kısmı bu sınıfta. Daha önce gösterilen çift rampalı sistemler ise katı yakıtlı füzeler içindi” dedi ve şöyle devam etti:

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-- Ancak abartmamak lazım. Sıvı yakıtlı füzeler, ateşlenmeden önce saatler süren bir yakıt ikmali gerektirebiliyor. Telegraph’a konuşan analist Eva Renon da bu füzelerin önceki saldırılarda düşük performans gösterdiğini hatırlatıyor. İran devlet televizyonunun, dikey fırlatma ve hız kontrolü sayesinde hava savunmasını aşılabileceği yönündeki iddiası da bağımsız olarak doğrulanmış değil.

-- Peki, bu durum ABD ve İsrail'in açıklamalarını sorgulatıyor mu? Bence asıl sorgulatan bu video değil, ABD’nin kendi istihbaratı. Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran’ın savunma sanayisinin bittiğini söylerken ABD istihbaratı, İran’ın elinde 1500 ile 2500 arasında füze kaldığını değerlendiriyor. Batı istihbaratı da İran’ın ayda yaklaşık 50 füze üretebildiğini tahmin ediyor. Video bu tabloyu kanıtlamıyor ama onunla örtüşüyor. Kısacası, bu sistem dengeyi tek başına değiştirmiyor. Ancak İran’ın kayıplarına nasıl uyum sağladığını gösteriyor. Asıl önemli olan da bu uyum kapasitesi.





“TEK SEFERLİK BİR GÖSTERİ DEĞİL, SİSTEMATİK BİR MESAJ KAMPANYASI VAR”

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İran'ın bu yeni füze sistemini kamuoyuna duyurmasının askerî ve siyasi amacı nedir? Bu hamle ABD ve İsrail’e yönelik bir caydırıcılık mesajı mı, yoksa özellikle Körfez ülkelerine ve İran iç kamuoyuna yönelik bir güç gösterisi mi?

Bu soruma “Burada birden fazla muhatap var ama birincil muhatap Washington” cevabını veren Oral Toğa, şu yorumda bulundu:

“Zamanlama bunu gösteriyor. Görüntüler, Trump’ın yeni bir askerî harekâta dönüp dönmeyeceğini tarttığı bir dönemde yayımlandı. Üstelik bu, İran’ın kasım ayında paylaştığı ikinci yer altı füze tesisi görüntüsü. 10 Kasım’daki füze şehri videosunun ardından bu kez Ahmed Vahidi’nin tesisi gezdiği görüntüler yayımlandı. Yani tek seferlik bir gösteri değil, sistematik bir mesaj kampanyası var.”





“YENİ BİR KAMPANYA İLKİNDEN DAHA PAHALIYA MAL OLACAK”

Konunun askerî mesajına da değinen Oral Toğa, “ABD ve İsrail fırlatıcıları hedef aldıysa İran da fırlatıcı başına kapasiteyi artırıyor. Dolayısıyla yeni bir kampanya ilkinden daha pahalıya mal olacak. Mecid Musevi’nin son iki çatışmada kabiliyetlerinin arttığını söylemesi de bu mesajın parçası” dedi.

Ayrıca Toğa, “Mesaj İsrail’e de yönelik, zira yeni bir saldırı için en çok bastıran başkent Tel Aviv. Körfez boyutu ise daha dolaylı. Bence Tahran’ın Körfez’e verdiği mesaj tehditten çok bir çağrı” dedi ve şu bilgileri paylaştı:

-- Katar ve Suudi Arabistan zaten Trump’tan yeni saldırıları ertelemesini istedi. İran’ın görünür füze gücü, bölge başkentlerinin Washington’a itidal çağrısını güçlendiriyor. İç kamuoyu boyutu da önemli. Ekonomi ağır baskı altında, Rehber mart ayından bu yana kamuoyu önüne çıkmadı. Sağlam tesisler ve özgüvenli komutan görüntüleri moral işlevi görüyor.

-- Bir de gözden kaçan bir nokta var: Bu tür görüntüler karşı tarafa istihbarat da sağlar. İran bu maliyeti bilerek göze alıyor, çünkü caydırıcılık görünür olmadıkça işe yaramaz. Ancak bu yöntemin bir sınırı da var. Gösteriler sıklaştıkça mesajın etkisi azalır. Asıl sınav görüntülerde değil, yeni bir çatışma çıkarsa sahada verilecek.