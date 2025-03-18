ABD'ye kötü haber: Sayıları 350 bine ulaştı! Husiler kolay lokma değil

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Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

İran destekli Husiler, pazar günü, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'nin (Yemen'e) düzenlediği yeni saldırının askeri güçlerini daha da fazla geliştirmeye katkı sağlayacağını ifade etmiş, gerginliğin tırmandırılmasına aynı şekilde gerginliği tırmandırarak karşılık vereceklerini kaydetmişti.

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ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirten Husi, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'u da kapsayacağını aktarmıştı.

48 SAAT İÇİNDE 3 SALDIRI

Husiler bugün Telegram hesaplarından yaptıkları açıklamada ABD'ye ait USS Harry S. Truman uçak gemisini füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını, bunun son 48 saat içinde gerçekleştirilen 3. saldırı olduğunu duyururken AFP haber ajansı yemli grupla ilgili dikkat çeken bir analiz yayınladı.

HUSİLER NEDEN ABD İÇİN KOLAY LOKMA DEĞİL?

AFP'de yer alan analizde, ABD ordusuna "dikkatli olun" çağrısı yapılırken, uzmanların Husilere ilişkin değerlendirmeleri aktarıldı.

"Engebeli arazide yıllarca savaşan ve binlerce hava saldırısına maruz kalan Husilerin dirençli bir güç" olduğunu vurgulayan uzmanlar, Yemen'in büyük bölümünü kontrol eden grubun güçlü silahlara sahip Suudi Arabistan liderliğindeki uluslararası koalisyona karşı on yıl süren savaşa dayandığına dikkat çekti.

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Husiler şimdi daha da güçlenmiş durumda ve Gazze'deki savaş başlamadan önce Riyad ile bir barış sürecine doğru ilerliyorlardı.

"KOLAYLIKLA MAĞLUP OLMAYACAKLAR"

Cambridge Üniversitesi Girton Koleji Direktörü Elisabeth Kendall, Husilere ilişkin "Kolaylıkla mağlup olmayacaklar" değerlendirmesinde bulundu ve Husileri “dirençli savaşçılar” olarak nitelendirdi.

Kendall, 2014 yılında başkent Sana'nın kontrolünü ele geçiren Husilerin, o zamandan beri Batı destekli 25.000'den fazla hava saldırısına uğradığını hatırlattı.

SİLAHLARIN TESPİT VE İMHA EDİLMESİ ÇOK ZOR

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından Filistin halkına destek vermek amacıyla Kızıldeniz'deki gemi trafiğini kesintiye uğratan Husiler, İsrail'in yanı sıra ABD ve İsrail destekli saldırılar ile de karşı karşıya kaldı.

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Atlantik Konseyi'nden Alex Plitsas'a göre, Husilerin mobil füze rampaları da dahil olmak üzere silahlarını tespit ve imha etmek çok zor.

Plitsas, “Husilerin varlığını sürdürme kabiliyeti, silahlarını Yemen'in engebeli arazisine dağıtmalarından kaynaklanıyor. Bu durum da hedef alınmalarını çok zorlaştırıyor” dedi.

BASİT AMA ETKİLİ

Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü araştırma görevlisi Fabian Hinz ise Husilerin uzun zamandır “bölgesel bir sorun” olarak görüldüğünü ve “haklarında istihbarat toplamanın ana öncelik olmadığını” söyledi.

Husiler, basit ama etkili olmakla beraber genellikle ev yapımı insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyorlar. Bu duruma rağmen grup geçmişte petrol tesislerini vurarak Suudi Arabistan'a ve BAE'ye ölümcül saldırılar gerçekleştirdi.

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SAYILARI 350 BİNE ULAŞTI, GÜÇLÜ BİR ASKERİ ÖRGÜT

Birleşmiş Milletler'in Kasım 2024 tarihli raporunda, Husilerin İran'dan "benzeri görülmemiş" dış destek alarak "güçlü bir askeri örgüt" haline geldiği bilgisi yer aldı.

Raporda, Husilerin büyük çaplı askere alma projesi yürüttüğü ve bunun sonucunda 2022'de 220.000 kişilik kuvvetlerini 2024 ortalarında 350.000'e ulaştırdığı belirtildi.

Hinz, İran desteğinin Husilerin füze kabiliyetini geliştirmesinde kilit rol oynadığını ve grubun ana silah kaynağı olduğunu söyledi.

Husilerin 2.000 km'ye kadar menzile sahip balistik ve seyir füzeleri ile insansız hava araçlarına sahip olduğunu aktaran Hinz, Husilerin saldırılarına karşı uyardı.