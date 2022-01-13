ABD'ye göre Rusya ya diplomasiyi seçecek ya da Batı'yla karşı karşıya gelecek

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ABD ve Rusya heyetleri, Ukrayna'da gerilimi azaltma amacıyla Pazartesi günü İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmişlerdi. Görüşmeler sürerken, NATO-Rusya Konseyi dün Brüksel'de 2019'dan bu yana ilk kez toplandı. 4 süren toplantı ve sonrasında taraflar birbirlerine sert mesajlar verdi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, ülkesinin ve diğer NATO üyelerinin, Ukrayna'nın askeri ittifaka üyeliğinin veto edilmesini asla kabul etmeyeceklerini söyledi. Sherman, NATO'nun "açık kapı" politikasını sürdürdüğünü vurguladı.

ABD VE NATO HER İHTİMALE HAZIRLIKLIDIR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Avrupa'da silahlı çatışma tehlikesi olduğunu söyledi.

Stoltenberg, NATO'nun, Rusya'nın, Ukrayna'nın ittifaka üye olmaması dahil tüm taleplerini reddettiğini vurguladı.

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NATO üyeliği hedefi, Ukrayna'nın anayasasında da yazıyor.

Rusya: NATO'nun doğuya doğru genişlemesi kabul edilemez riskler doğurur

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko ise NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin ülkesi için kabul edilemez riskler doğuracağını söyledi.

Alexander Grushko, Ukrayna'nın asla ittifaka üye olmamasına yönelik taleplerinde ısrarlı olduklarını vurguladı.

Grushko, "NATO, taleplerimizden, kendisine uygun olanları seçemez" dedi.

ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Viyana'daki toplantısına katılacak.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaklaşık 100 bin asker gönderdiği sanılıyor. Bu yöndeki haberler Batılı ülkeleri endişelendirmiş ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine dair kaygılar artmıştı.

G7 ülkeleri Aralık ayında Rusya'yı, Ukrayna'yı işgal ederse, "ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacağı" yolunda uyarmıştı.

ATEŞKES YENİDEN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ



Aralık ayında Rusya ve Ukrayna, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine yönelik olarak 2020 yılında sağlanan kapsamlı ateşkesi tekrar yürürlüğe koymak için anlaşmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin en üst düzey danışmanlarından Andriy Yermak, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) arabulucuğu ile varılan anlaşmanın bölgedeki gerilimi azaltmak üzere önemli bir adım olduğunu söylemişti.