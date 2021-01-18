MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD’ye gitmeye çalışan binlerce göçmenle Guatemala ordusu arasında meydan savaşı
GeriDünya ABD’ye gitmeye çalışan binlerce göçmenle Guatemala ordusu arasında meydan savaşı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
DHA
Haber Giriş: 18.01.2021 - 12:28 | Son Güncelleme:

ABD’ye gitmeye çalışan binlerce göçmenle Guatemala ordusu arasında meydan savaşı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Orta Amerika ülkesi Honduras’tan Meksika’ya, daha sonra da ABD’ye ulaşmak isteyen ve binlerce göçmenlerle Guatemala ordusu arasında meydan savaşı yaşandı.

106
  • ABDye ulaşmaya çalışan binlerce göçmen Guatemala ordusuyla çatıştı
  • ABDye ulaşmaya çalışan binlerce göçmen Guatemala ordusuyla çatıştı
  • ABDye ulaşmaya çalışan binlerce göçmen Guatemala ordusuyla çatıştı
  • ABDye ulaşmaya çalışan binlerce göçmen Guatemala ordusuyla çatıştı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Orta Amerika ülkesi Honduras’ın San Pedro Sula kentinden 13 Ocak’ta yola çıkan binlerce göçmen, Guatemala’nın Chiquimula şehrine bağlı Vado Ancho kasabasında, Guatemala ordu güçleri tarafından sert müdahalelerle durduruldu. Guatemala ordusu, kontrol noktasından geçmeye çalışan göçmenlere göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahalede bulundu.

ABD’ye gitmeye çalışan binlerce göçmenle Guatemala ordusu arasında meydan savaşı

ÇOK SAYIDA GÖÇMEN YARALANDI

Öte yandan, Ulusal Göç Enstitüsü (INM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guatemala’ya giriş yapan göçmenlerin sayısının 9 bini geçtiğini ve olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD’ye ulaşmaya çalışan binlerce kişi, seçilen Başkanı Joe Biden’ın, mevcut göçmen politikalarını değiştireceğini açıklamasının ardından Honduras’tan yola çıkmıştı.

Binlerce kişi yola koyuldu, amaçları ABDye ulaşmak
Binlerce kişi yola koyuldu, amaçları ABD'ye ulaşmak

Her yıl on binlerce Orta Amerikalı göçmen, yürüyerek ABD’ye ulaşmak için bu tehlikeli yolculuğu tercih ediyor.

Diğer yandan, Amerika ile Meksika hükümetleri arasında 8 Haziran 2019’da varılan "Meksika’da Kal" adlı mutabakat gereği, bu ülke üzerinden ABD’ye göç etmek isteyen üçüncü ülke vatandaşları, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana’da bekletiliyor.






False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle