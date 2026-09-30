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ABD’ye eğitime gitti baklava ustası oldu

Güncelleme Tarihi:

#GAZİANTEP#Adnan Yılmaz#Baklava
ABD’ye eğitime gitti baklava ustası oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 07:00

GAZİANTEP’te yaşayan Adnan Yılmaz (52) İstanbul’da yazılım mühendisliği eğitimi aldıktan sonra yüksek lisans için gittiği ABD’de baklavacı oldu.

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Yılmaz, İstanbul’da aldığı yazılım mühendisliği eğitiminin ardından 2000’li yılların başında işletme üzerine yüksek lisans yapmak için ABD’ye gitti. Yazılımcı olarak hem çalışıp hem yüksek lisans yapan Yılmaz, mesleğini bırakıp Gaziantep baklavasını ABD'ye getirerek satışını yapmaya başladı. Baklava yapmayı öğrenmek için Gaziantep’e dönen Yılmaz, usta oldu. ABD'de birçok organizasyona baklava gönderen Yılmaz, yayınladığı İngilizce baklava yapımı videosu ile de sanal medyada ilgi gördü. Baklavayı tüm dünyaya tanıtmak istediğini anlatan Yılmaz, “ABD’de farklı eyaletlere ve şirketlere baklava gönderiyorum. Los Angeles’ta Elon Musk’ın şirketi SpaceX’e ve dünyaca ünlü Paris Hilton’un bir organizasyonuna kadar Gaziantep baklavasını ulaştırdım” dedi.   

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#GAZİANTEP#Adnan Yılmaz#Baklava

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