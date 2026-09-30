ABD’ye eğitime gitti baklava ustası oldu

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Yılmaz, İstanbul’da aldığı yazılım mühendisliği eğitiminin ardından 2000’li yılların başında işletme üzerine yüksek lisans yapmak için ABD’ye gitti. Yazılımcı olarak hem çalışıp hem yüksek lisans yapan Yılmaz, mesleğini bırakıp Gaziantep baklavasını ABD'ye getirerek satışını yapmaya başladı. Baklava yapmayı öğrenmek için Gaziantep’e dönen Yılmaz, usta oldu. ABD'de birçok organizasyona baklava gönderen Yılmaz, yayınladığı İngilizce baklava yapımı videosu ile de sanal medyada ilgi gördü. Baklavayı tüm dünyaya tanıtmak istediğini anlatan Yılmaz, “ABD’de farklı eyaletlere ve şirketlere baklava gönderiyorum. Los Angeles’ta Elon Musk’ın şirketi SpaceX’e ve dünyaca ünlü Paris Hilton’un bir organizasyonuna kadar Gaziantep baklavasını ulaştırdım” dedi.