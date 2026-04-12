×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD’ye doğuma gidecekler dikkat... ICE polisi hamile turist avına çıktı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Doğum Turizmi#ABD Vatandaşlığı
ABD’ye doğuma gidecekler dikkat... ICE polisi hamile turist avına çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2026 07:00

Trump yönetimi, ABD’de doğum yaparak çocuklarına vatandaşlık kazandırmasını sağlayan yabancılara karşı operasyon başlattı. Göçmenlik polisleri, hamile turistler ve onları ülkeye getiren aracıların peşine düştü.

Haberin Devamı

ABD’de Donald Trump yönetimi, “doğum turizmi” olarak tanımlanan ve yabancı uyruklu hamile kadınların çocuklarına doğumla vatandaşlık kazandırmak için ülkeye gelmesini sağlayan sistemlere karşı kapsamlı bir soruşturma süreci başlattı. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri ülke genelinde yeni bir “Doğum Turizmi Girişimi” kapsamında özel olarak görevlendirildi. Operasyon, özellikle vize başvurularında yanlış beyanda bulunarak ABD’ye giriş yapan ve doğum organizasyonları üzerinden hizmet alan kişilere odaklanıyor.

ABD’ye doğuma gidecekler dikkat... ICE polisi hamile turist avına çıktı

ASIL HEDEF ORGANİZATÖRLER

Yetkililer, bu süreçte yalnızca bireylerin değil, aynı zamanda bu sistemi organize eden aracı ağların da hedefte olduğunu belirtiyor. İç Güvenlik Bakanlığı, doğum yapmanın tek başına yasa dışı olmadığını vurgularken, dolandırıcılık ve göçmenlik ihlallerine karşı işlem yapılabileceğini açıkladı. Göreve geldiği ilk günden bu yana sert göçmenlik politikaları uygulayan ABD Başkanı Donald Trump, son dönemde doğumla vatandaşlık hakkını iptal etme sözü vermişti. Ancak ABD’de anayasal bir hak olan doğumla vatandaşlığın başkanlık kararnamesiyle iptal edilemeyeceği belirtiliyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Doğum Turizmi#ABD Vatandaşlığı

BAKMADAN GEÇME!