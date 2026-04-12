ABD’ye doğuma gidecekler dikkat... ICE polisi hamile turist avına çıktı

ABD’de Donald Trump yönetimi, “doğum turizmi” olarak tanımlanan ve yabancı uyruklu hamile kadınların çocuklarına doğumla vatandaşlık kazandırmak için ülkeye gelmesini sağlayan sistemlere karşı kapsamlı bir soruşturma süreci başlattı. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri ülke genelinde yeni bir “Doğum Turizmi Girişimi” kapsamında özel olarak görevlendirildi. Operasyon, özellikle vize başvurularında yanlış beyanda bulunarak ABD’ye giriş yapan ve doğum organizasyonları üzerinden hizmet alan kişilere odaklanıyor.

ASIL HEDEF ORGANİZATÖRLER

Yetkililer, bu süreçte yalnızca bireylerin değil, aynı zamanda bu sistemi organize eden aracı ağların da hedefte olduğunu belirtiyor. İç Güvenlik Bakanlığı, doğum yapmanın tek başına yasa dışı olmadığını vurgularken, dolandırıcılık ve göçmenlik ihlallerine karşı işlem yapılabileceğini açıkladı. Göreve geldiği ilk günden bu yana sert göçmenlik politikaları uygulayan ABD Başkanı Donald Trump, son dönemde doğumla vatandaşlık hakkını iptal etme sözü vermişti. Ancak ABD’de anayasal bir hak olan doğumla vatandaşlığın başkanlık kararnamesiyle iptal edilemeyeceği belirtiliyor.