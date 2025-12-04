×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD'ye ait F-16 savaş uçağı düştü

Güncelleme Tarihi:

#F-16#ABD#Uçak Kazası
ABDye ait F-16 savaş uçağı düştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 07:59

ABD Hava Kuvvetlerinin (USAF) gösteri ekibindeki F-16 tipi bir savaş uçağının Kaliforniya eyaletinin güneyinde düştüğü bildirildi. Uçağın kazadan önce Kaliforniya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdiği kaydedildi.

Haberin Devamı

Nellis Hava Kuvvetleri Üssü tarafından yapılan açıklamaya göre, USAF bünyesindeki "Thunderbirds" akrobasi timine bağlı F-16C Fighting Falcon savaş uçağı, San Bernardino bölgesinde Trona Havalimanı yakınlarında düştü.

San Bernardino İlçe İtfaiye Departmanının açıklamasında ise düşüş öncesi uçaktan kendini fırlatmayı başaran pilotun, hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

ABDye ait F-16 savaş uçağı düştü

UÇAK, EĞİTİM GÖREVİNE KATILMIŞTI

Açıklamada, uçağın Los Angeles'ın yaklaşık 290 kilometre kuzeyindeki Trona bölgesinde "Kaliforniya'daki kontrollü hava sahası üzerinde" bir eğitim görevine katıldığı aktarıldı.

Savaş uçağının düşüş sebebinin araştırılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haberin Devamı

Resmi ismi "ABD Hava Kuvvetleri Hava Gösteri Filosu" olan ve halk arasında "Thunderbirds" şeklinde tanınan filo, havada yüksek hızda ve gösterişli akrobasi gösterileri sergiliyor.

Gözden KaçmasınTrump’ın barış planı Putin’den geri döndüTrump’ın barış planı Putin’den geri döndüHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınMaduro, Trump ile telefon görüşmesini doğruladıMaduro, Trump ile telefon görüşmesini doğruladıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#F-16#ABD#Uçak Kazası

BAKMADAN GEÇME!