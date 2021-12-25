ABD’ye 5 bin Türk kaçak giriş yaptı

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2020 yılında bu rakam 2 bin 580 iken özellikle sadece geçen eylül ayında 945 kişinin sığınmacı göçmen olarak giriş yaptığına dikkat çekildi.

KİŞİ BAŞI 15 BİN DOLAR

Raporda, geçen yıl Meksika’dan giriş yapan Türk vatandaşlarının sayısı 109 iken bu yılki sayı bin 409’a çıktı. Covid-19 yüzünden kapalı olan Kanada sınırından ise 95 kişinin kaçak giriş yaptığı kaydedildi. CBP, 1 milyon 659 bin 206 ile kurumun en yüksek sığınmacı göçmen sayısına ulaşıldığını da belirtti. Kanada’nın vizeyi zorlaştırması üzerine Türklerin Meksika sınırından yaklaşık kişi başı en az 15 bin dolar ödeyerek ABD’ye girdiği belirtiyor. Sınırı geçen göçmenlerden büyük bölümü burada iltica başvurusu yaparken, geri çevrilme endişesi yaşayanlar daha fazla ücret ödeyerek büyük şehirlerdeki tanıdıklarının yanına yerleşiyorlar.