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Abdülhamid Han denize açıldı

#Abdülhamid Han#KKTC#Fatih Dönmez
Abdülhamid Han denize açıldı

Mersin Taşucu limanında son hazırlıklarını yapan Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han dün denize açılarak KKTC ile Mersin arasına demirledi.

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Gemiyi 9 Ağustos’ta bekleyen Rum ve Yunan ikilisi, “Limandan çıktı, erken mi geliyor mu?” paniği yaşarken, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Abdülhamid bir adım attı, hop oturup hop kalktılar. 1 Ağustos, Kıbrıs’ın fethinin 451’inci yıldönümü. Bayram hediyesi olsun” dedi.

UYDUDAN TAKİP EDİYORLAR

Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in 9 Ağustos’ta Doğu Akdeniz’de göreve başlayacak” açıklamasının ardından, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Perşembe günü Kıbrıs Rum yönetimine gelerek Rum lider Nikos Anastasiadis’le özel toplantı yapmıştı. Abdülhamit Han’ı, uydu üzerinden deniz seyrüsefer bilgileri veren sitelerden takip eden Yunan ve Rum medyası dün sabah alarm haberleri vermeye başladı. Yunan donanmasının da aynı yöntemle gemiyi takip ettiğini belirten Yunan medyası, “Yeni bir Türk oyunu mu, gemi limandan ayrıldı, Kıbrıs’a mı geliyor?” sorularını sordu.

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TATAR: MERAK ETSİNLER

Geçen hafta Mersin Taşucu’na giderek Abdülhamid Han önünde, “Doğu Akdeniz’de, Mavi Vatan’da haklarımızı koruyacak gemi, son hazırlıklarını yapıyor” diye konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hürriyet’e verdiği demeçte 1 Ağustos (bugün) tarihinin önemine dikkat çekti ve “1 Ağustos, Osmanlı’nın 1571’de Kıbrıs’a fethetmesi, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 1958’de kurulması ve 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra KKTC’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 1976’da kurulmasının yıldönümü. Aynı güne denk gelen bu 3 tarihi olayı KKTC, Toplumsal Direniş Bayramı olarak kutluyor. Abdülhamid Han nereyi kazacak merak etmeye devam etsinler, yakında öğrenirler. Abdülhamid bir adım attı, hop oturup hop kalktılar. Bayram hediyemiz olsun” dedi.

 

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#Abdülhamid Han#KKTC#Fatih Dönmez

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