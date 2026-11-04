×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Abdul el-Sayed, ABD'nin ilk Müslüman senatörü oldu

Güncelleme Tarihi:

#Abdul El-Sayed#ABD Senatosu#Michigan Seçimleri
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 10:45

Demokratların Michigan adayı Abdul el-Sayed, seçim yarışını kazanarak ABD Senatosu'ndaki ilk Müslüman senatör oldu. Sayed, destekçilerine seslendiği konuşmada, "Michigan, başardık. Bu eyaletin seçilmiş senatörü olarak karşınızda durmaktan gurur ve onur duyuyorum." açıklamasını yaptı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

ABD'de Kongre ara seçimlerinde Michigan'da yarışı kazanan Demokrat aday Abdul el-Sayed, ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman senatör olmayı başardı.

ABD'de seçim sonuçlarının merakla beklendiği eyaletlerden Michigan'da oy sayımı devam ederken yarışı önde tamamlayan Sayed, Detroit kentinde kendisini destekleyen seçmenlere hitap etti.

Abdul el-Sayed, ABDnin ilk Müslüman senatörü oldu

'ONLARIN İMKANSIZ DEDİĞİ ŞEYİ BAŞARDIK'

Michigan eyaletine hizmet etmek üzere ABD Senatosu'na gidecek olmanın kendisi için büyük bir onur ve ayrıcalık olduğunu belirten Sayed, "Michigan, onların (Cumhuriyetçilerin) imkansız dediği şeyi başardık. Kazandık. Birlikte. Şimdi asıl iş başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Sayed, "Michigan, başardık. Bu eyaletin seçilmiş senatörü olarak karşınızda durmaktan gurur ve onur duyuyorum." diye konuştu.

Gözden KaçmasınABDde kritik seçim Kongre Trump’ı frenler mi F-35ler ne olur Uzmanlar yanıtladıABD'de kritik seçim! Kongre Trump’ı frenler mi? F-35'ler ne olur? Uzmanlar yanıtladıHaberi görüntüle

Seçim kampanyasına destek veren seçmenlere teşekkür eden Sayed, kendisine gösterilen güvene layık olmak için çalışacağını ve Michigan halkının beklentilerini Washington'a taşıyacağını kaydetti.

Abdul el-Sayed, ABDnin ilk Müslüman senatörü oldu

TRUMP'A YANIT VERDİ

Konuşmasında, seçim kampanyası boyunca Müslüman kimliği üzerinden kendisini hedef alan ABD Başkanı Donald Trump'a seslenen Sayed, "Donald, biliyorum, ismimi söylemekte zorlandın. Bu yüzden JD Vance ocak ayında yemin ettirdikten sonra bana sadece 'Senatör' diyebilirsin." ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınABD ara seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu: Donald Trumpa ağır darbe Senato Demokratlara geçtiABD ara seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu: Donald Trump'a ağır darbe! Senato Demokratlara geçtiHaberi görüntüle

Sayed, kampanyası boyunca kendisine karşı faaliyet yürüttüğünü belirttiği siyasi bağış kuruluşlarını da eleştirerek, ABD'deki İsrail yanlısı lobi kuruluşu Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) seçimleri kaybetmesi için 42 milyon dolar harcadığını dile getirdi.

Abdul el-Sayed, ABDnin ilk Müslüman senatörü oldu

Haberin Devamı

SAYED'DEN FİLİSTİN VURGUSU

Filistinlilerin eşit haklara, barışa ve kendi kaderini tayin hakkına sahip olması gerektiğini vurgulayan Sayed, "Filistinli çocukların atalarının topraklarında, bizim vergilerimizle öldürülmeden büyümesi gerektiğine inanıyorsanız size 'nefret dolu' diyorlar. Eşit haklara, barışa, onura ve kendi kaderini tayin hakkına inanmak nefret değil, sevgidir." dedi.

Sayed, Michigan halkının vergilerinin eyaletteki okullara, sağlık hizmetlerine ve altyapıya harcanmasını istediğini belirterek, bu kaynakların başka ülkelerde "ayrımcı uygulamaları" finanse etmek için kullanılmasına karşı olduklarını vurguladı.

Gözden KaçmasınABD ara seçimleri tamamlandı: Şimdi ne olacakABD ara seçimleri tamamlandı: Şimdi ne olacak?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Abdul El-Sayed#ABD Senatosu#Michigan Seçimleri

BAKMADAN GEÇME!