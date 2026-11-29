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ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için hazırladığı 20 maddelik barış planını aylardır bekleten İsrail yönetimi, Washington’dan gelen baskıların ardından uygulama takvimini yeniden gündemine aldı. İsrail güvenlik kabinesinin bugün toplanarak Hamas’ın silahsızlandırılmasını da içeren planı onaylaması beklenirken, Gazze’de Hamas yöneticilerine yönelik suikastlar ve insani yardım çalışanlarını hedef alan saldırılar sürüyor. Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen devam eden İsrail operasyonları, diplomatik girişimlerle sahadaki gerçeklik arasındaki uçurumu gözler önüne seriyor.

SİLAHSIZLANDIRMA İÇİN GERİ SAYIM

İsrail basınından Kanal 12’nin haberine göre güvenlik kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Trump’ın damadı Jared Kushner arasında hafta içinde yapılan telefon görüşmesinde varılan mutabakatları içeren güncellenmiş taslağı ele aldı. Toplantı, Gazze Barış Kurulu Temsilcisi Nikolay Mladenov’un yarın Hamas’ın silahsızlandırılmasına yönelik ilerlemeyi aktaracağı BM Güvenlik Konseyi brifingi öncesinde planlanırken, takvime göre İsrail’in önümüzdeki günlerde planı onaylaması ve ardından Gazze’ye çok uluslu barış gücünün konuşlandırılması için hazırlıklara başlanması bekleniyor. Ocak 2027’de bölgeye konuşlandırılması hedeflenen Uluslararası İstikrar Gücü’nün (UİG), Sarı Hat boyunca belirli noktalarda konuşlanarak Hamas’ın teslim edeceği silahların toplanmasına destek vermesi öngörülürken, sonraki aşamada ise Hamas’ın kontrolü dışında insani yardım ve barınma alanları oluşturmayı amaçlayan “Yeşil Refah” pilot projesinin başlatılması hedefleniyor.

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Trump’ın 20 maddelik planının ilk aşamasında ateşkes ve rehine takası hayata geçirilirken ikinci aşamada Hamas’ın silahsızlandırılması, Gazze yönetiminin Filistinli teknokratlara devredilmesi ve bölgenin yeniden imarı öngörülüyordu. Barış Kurulu, temmuz ayında Hamas ile Gazze yönetiminin Filistinli teknokratlardan oluşan bir hükümete devredilmesi ve silahsızlanma konusunda anlaşmaya vardı. Ancak Netanyahu’nun planın uygulanması için adım atmayı reddetmesi, Filistinli polislerin eğitimine izin vermemesi ve teknokratik komitenin Gazze’ye girişini engellemesi nedeniyle ikinci aşama aylardır ilerleyemezken, Barış Kurulu da son günlerde İsrail’i planın uygulanmasını engellemekle suçlamıştı.

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ATEŞİ HİÇ KESMEDİLER

Planın uygulanması için temaslar hızlansa da İsrail’in ateşkese rağmen saldırıları devam ediyor. Son dönemde Gazze’deki Hamas yöneticilerine yönelik suikast saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, önceki gün de Sınır Tanımayan Doktorlar’a ait bir kliniği hedef aldı. Kuruluş, Gazze kentinde bulunan ve konumu daha önce İsrail ordusu ile paylaşılmış kliniklerinden birinin doğrudan hedef alındığını ve iki güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü açıkladı. İsrail ordusu ise öldürülen iki çalışanın Hamas üyesi olduğunu öne sürdü.

NETANYAHU’DAN ‘BAŞBAKANLIK’ TAVİZİ

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede uzun süredir devam eden hükümet kurma krizini aşmak ve muhalefet partilerini ortak bir koalisyona ikna etmek amacıyla ilk kez “başbakanlık” koltuğu konusundaki ısrarından vazgeçti. Netanyahu, X’te paylaştığı mesajda liderliğindeki Likud partisinin muhalefetteki Gadi Eisenkot’un Yaşar partisinden daha fazla oy alarak ülkenin en büyük partisi olduğunu vurguladı. Normal şartlarda birlik hükümetine kendisinin başkanlık etmesi gerektiğini belirten Netanyahu, ülkenin karşı karşıya olduğu “varoluşsal tehlikenin” ciddiyeti nedeniyle tüm siyasi ilkeleri bir kenara bıraktığını ifade etti. Bu kapsamda, ulusal birlik hükümeti kurulması şartıyla dönemin başında Eisenkot’un başbakan olarak görev yapmasını, kendisinin ise başbakan yardımcılığı görevini üstlenmesini kabul ettiğini açıkladı.

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EISENKOT SÜRE VERDİ

Eisenkot ise yaklaşık üç haftadır yürüttükleri müzakere çağrılarının Likud tarafından ret ile karşılaştığını belirterek Netanyahu’nun samimiyetini test etmek için 24 saat süre tanıdı. Birkaç gün içinde kuracağı hükümetin temel ilkelerini Knesset’e sunacağını anlatan Eisenkot, görüşme için Netanyahu’yu bugün Herzliya’daki Dan Accadia Oteli’ne davet etti. Öte yandan İsrail’in diğer muhalefet liderleri, Netanyahu’nun kararını reddederek bu adımı iktidarda kalmaya yönelik bir “oyalama taktiği” olarak nitelendirdi.