ABD'nin zayıflığı gözler önünde: Rakipleri sahada gördü

İran savaşı, ABD’nin askeri gücünü sahada test ederken, rakiplerine de Washington’un kapasitesini ve zayıf noktalarını gerçek zamanlı izleme fırsatı sundu.

The Wall Street Journal’ın haberinde, Çin, Rusya ve Kuzey Kore’nin, savaşı adeta bir “canlı test sahası” gibi izlediği belirtildi.

RAKİPLER ABD’NİN SIRLARINI SAHADA GÖRDÜ

Habere göre üç büyük güç, ABD’nin yapay zekâ destekli hassas saldırı kabiliyetlerini ilk kez sahada gözlemleme fırsatı buldu. Ancak aynı zamanda Washington’un özellikle Tomahawk ve Patriot gibi kritik mühimmat stoklarını ne kadar hızlı tükettiğini de gördü.

Pasifik’teki ABD kuvvetlerinin komutanı Amiral Samuel Paparo, Çin’in bu süreçten çıkardığı derslere ilişkin, “Bence ebat olarak küçük ve düşük maliyetli mühimmatın gücünü görüyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

UCUZ SİLAHLAR, PAHALI SİSTEMLERE KARŞI

İran’ın düşük maliyetli insansız hava araçlarının, ABD’nin Körfez’deki güçlü savunma sistemlerine rağmen etkili olabilmesi dikkat çekti. Bu durumun, özellikle Tayvan senaryosunda Çin açısından önemli bir avantaj olarak değerlendirilebileceği ifade edildi.

Uzmanlara göre İran sahası, Çin teknolojisinin Batı silahlarına karşı performansını test ettiği bir “laboratuvar” işlevi gördü.

RUSYA VE KUZEY KORE DE YAKINDAN İZLİYOR

Rusya’nın, ABD silahlarının İran yapımı İHA’lara karşı performansını analiz ettiği ve bu verileri Ukrayna savaşında kullanabileceği belirtildi. NATO’nun üst düzey komutanlarından General Alexus Grynkewich, “Rus savaş ekonomisi son hızla ilerliyor.” dedi.

Kuzey Kore ise bu süreçten nükleer caydırıcılığın önemine dair yeni dersler çıkarıyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, “Kuzey Kore bir ders niteliğinde.” ifadelerini kullandı.

YENİ NESİL SİLAHLAR İLK KEZ SAHADA

ABD’nin İran’da 13 binden fazla hedefi vurduğu belirtilirken, mobil fırlatma rampalarından ateşlenen PrSM füzesi ve “Lucas” adlı düşük maliyetli kamikaze İHA gibi yeni sistemler de ilk kez sahada kullanıldı.

MÜHİMMAT STOKLARI ALARM VERİYOR

Savaşın en dikkat çeken sonuçlarından biri ise ABD’nin mühimmat tüketim hızı oldu. Haberde, kullanılan yedi kritik mühimmat türünden dördünün stoklarının yarısından fazlası tükenmiş olabileceği vurgulandı.

CSIS raporunun ortak yazarlarından Mark F. Cancian, “Savaş, ABD ordusu için birçok büyük sorunu ortaya çıkarıyor.” derken, bir diğer uzman Chris H. Park ise “Çok fazla şeye ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

GELECEK SAVAŞLAR İÇİN KRİTİK MESAJ

Uzmanlara göre bu savaş, ABD’nin rakiplerine yalnızca mevcut kapasiteyi değil, aynı zamanda zayıf noktaları da gösterdi. Çin, Rusya ve Kuzey Kore’nin, gelecekteki olası çatışmalar için stratejilerini bu veriler ışığında şekillendireceği değerlendiriliyor.

Carnegie Vakfı’ndan Ankit Panda, “İran savaşı, ABD’nin rakiplerinin oldukça ilginç şekillerde tepki vermesine yol açacak.” yorumunu yaptı.