ABD’nin yerin altındaki sırrı! Bu ağda neler saklanıyor?

Yerin yüzlerce metre altında, soğuk ve karanlık tünellerin arasında, devlet mühürleriyle kapatılmış devasa çelik kapılar… Kimine göre sadece belgeler, kimine göreyse bir ülkenin yeniden doğuş planı bu duvarların ardında saklı. Soğuk Savaş’ın gölgesinde şekillenen bu tesislerin varlığı, yıllarca söylentiden ibaret sanıldı. Ta ki bazı belgeler gün yüzüne çıkana kadar…
KIYAMETE KARŞI BİLGİ GÜVENCESİ
Bu gizli arşivlerin kökeni, II. Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkileri ve sonrasında gelen Soğuk Savaş atmosferine dayanıyor. Nazi Almanyasının Avrupa’daki saldırıları ve ardından yükselen Sovyet tehdidi hem Amerikan hükümetini hem de bilgi koruyucularını harekete geçirdi.
Penn State Üniversitesi’nden kütüphaneci yardımcısı David Brett Spencer, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, bu girişimin temel amacını şöyle özetliyor:
“ABD’yi nükleer bir savaştan sonra yeniden canlandırabileceklerini düşünüyorlardı. Bazı planlamacılar, eğer kaydedilecek doğru kayıtları seçersek, hükümetin ciddi bir kesintiye uğramadan devam edebileceğine inanıyorlardı.”
1940’ların sonu ile 1950’lerin başında hız kazanan bu çalışmalar, İngiltere’deki Blitz döneminde başlatılan belge koruma çabalarından ilham aldı. O dönemde Londra’daki kayıtlar, Alman bombalarından korunmak için taş kasalarda saklanmıştı. Aynı fikir, Amerika’da Soğuk Savaş’ın başlamasıyla birlikte devasa bir proje haline geldi.
YER ALTINDAKİ BİLGİ TAPINAKLARI
1950’lerin başında Amerika’nın farklı eyaletlerinde kazılan kireçtaşı madenleri, artık sadece taş değil, tarih de depolamaya başladı. Bu tesislerin en bilinen örneklerinden biri, Kansas’taki Lenexa Federal Kayıtlar Merkezi.
Soğuk Savaş döneminde bir madenin içine oyularak inşa edilen bu tesis, adeta bir zaman kapsülü gibi tasarlandı. Burada maskeli arşivciler, ‘Buz Küpü’ (Ice Cube) adı verilen, sıfırın altında sıcaklıklara sahip özel bir odada çalışıyor. Ellerindeki film makaraları, bir gün ülkeyi yeniden başlatabilecek belgeleri içeriyor.
Bu yer altı kasaları, yalnızca depolama alanı değil, bir medeniyetin devamı için tasarlanmış bir güvenlik sistemi. Spencer’a göre, çelik ve taşla güçlendirilen bu tesisler, şehirler buharlaşsa bile “Amerika’nın bilgisinin, yasalarının ve kültürel hafızasının” yaşamaya devam etmesi için inşa edildi.
Bu yer altı arşivleri artık sadece bir ulusun değil, insanlığın ortak belleği için çalışıyor. Devasa kireçtaşı dağlarının altında, tonlarca taşın arasında saklanan film makaraları, belgeler ve dijital sunucular, olası bir felaket anında dünyanın yeniden başlaması için hazır bekliyor.
Soğuk Savaş’ın umutsuz bir ürünü olarak doğan gölge kütüphaneler, bugün insanlığın bilgi çağındaki sigortası haline geldi. Kısacası, bu yer altı dünyası artık sadece geçmişi saklamıyor geleceği de koruyor.
