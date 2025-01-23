ABD’nin yeni yönetimiyle ilk temas: Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Fidan ve Rubio, Türkiye ve ABD’nin iki müttefik olarak işbirliklerini karşılıklı saygı ve güven temelinde yürütme yönündeki kararlılıklarını vurguladılar. Bölgesel konularda eşgüdüm içinde hareket etmenin önemine değindiler.

Öte yandan Politico’ya konuşan ABD’li yetkililer, Başkan Donald Trump’ın yeni dış politika ekibinde yer alan Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Dışişleri Bakanı Rubio ve ilk aşama ateşkesin ilanında etkili olduğu belirtilen Ortadoğu elçisi Steve Witkoff, Gazze’deki savaşın kalıcı şekilde sona ermesi için yoğun şekilde çalışmalara başladığını belirtti.